Begoña Gómez denuncia un "objetivo político" en la Asamblea de Madrid y no responde a PP y Vox

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha acudido este miércoles a la Asamblea de Madrid tras ser llamada a comparecer en la comisión instigada por el Partido Popular que investiga si recibió "trato de favor" por parte de la Universidad Complutense en la cátedra que dirigió, al estar imputada en el proceso penal que el juez Juan Carlos Peinado dirige contra ella. Tras las preguntas iniciales de la portavoz del PP, Mercedes Zarzalejo, Gómez ha despachado rápidamente las cuestiones con una breve comparecencia.

"Soy consciente de que todo esto tiene un objetivo político evidente, solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes", contestó Gómez. "Por esta razón me voy a acoger a mi derecho a no responder, tras cumplir con la obligación de estar aquí. Más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio", zanjó, dejando clara su intención de no responder a ninguna de las cuestiones planteadas por los portavoces de la Asamblea, ante lo que definió como una campaña de "denuncias judiciales, bulos y difamaciones" sobre su persona.

Previamente, Gómez había señalado que desde hace 25 años trabaja "en consultoría y docencia" y que ha asesorado "a medio centenar de profesionales" en el "sector privado y el tercer sector". "Hace 12 años que inicié una colaboración en la Universidad Complutense como codirectora de un máster para formar a profesionales especializados en proyectos sociales y de sostenibilidad. Es en el 2020 cuando esta colaboración se amplía con una cátedra extraordinaria, una práctica habitual y no remunerada", señaló. En ese momento Zarzalejo ha tratado de interrumpirla pero la presidenta de la comisión de investigación, Susana Pérez-Quislant, ha dejado que continúe.

PP y Vox acusan a Gómez de acceder a la cátedra por "ser mujer" de Sánchez

La intervención de la portavoz del PP ha girado todo el tiempo sobre la misma cuestión, que Gómez accedió a la cátedra por "ser mujer" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Queremos saber cómo ejerció como profesora universitaria sin serlo, profesora de una cátedra sin méritos para ello, dirigir másters de los que no podría haber sido alumna, financiar una cátedra con unos fondos muy superiores al resto, parece ser que se apropió de un software y, en definitiva, por qué abusó de su condición de esposa del presidente del Gobierno para fabricarse una carrera profesional que hasta entonces nunca había tenido".

La diputada del PP ha acusado a Gómez de "disfrazarse" de directora de cátedra y máster "haciendo valer su condición de esposa" de Pedro Sánchez: "Abusó de su posición como esposa de la presidente del gobierno para fabricarse una carrera profesional que nunca había tenido", ha señalado, infiriendo de la ausencia de respuesta de Gómez que es culpable. "Una persona inocente se defendería con uñas y dientes", ha afirmado.

Zarzalejo —que agotó sus 20 minutos de tiempo, pese a que Gómez no le estaba respondiendo— incluyó otras preguntas durante su intervención sobre asuntos que no están relacionadas con el tema de la comisión, como rescate de más de 400 millones de Globalia, que la Audiencia Provincial ha dejado fuera de la causa, sin que Pérez-Quislant, diputada del PP, le interrumpiera por ello. La misma estrategia de la portavoz de Vox, Ana Cuartero, que sin embargo sí fue interrumpida por la presidenta de la Comisión por desviarse del objeto de la comparecencia.

La diputada ultraderechista acusó a Gómez de "actuar servilmente como testaferro" del presidente del Gobierno y le pidió que se "cuide de no acabar como cabeza de turco": "¿A cuántos cargos llamó Pedro Sánchez hasta conseguir colocarla?", afirmó. "Se ha aprovechado de diferentes instituciones, públicas y privadas", afirmó, atribuyendo a "movimientos en Moncloa" el hecho de que Gómez consiguiera esa cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

PSOE y Más Madrid cargan contra "el show" del PP de Ayuso en la Asamblea

"La apropiación indebida no cabe": juristas dudan de la ampliación del 'caso Begoña' al software de la Complutense Ver más

Los parlamentarios del PSOE han destacado desde el primer momento que la comparecencia de Gómez formaba parte de un "show" televisado, en palabras de su portavoz, Marta Bernardo. "Esto no estaba previsto”, han denunciado los socialistas cuando los medios de comunicación han accedido a la sala para hacer fotos con Gómez ya sentada en el estrado. Tras conocer que Gómez no iba a declarar, Bernardo ha pedido suspender la sesión. "Sería absurdo continuar”, aseguró, pero su petición fue rápidamente despachada por la presidenta de la Comisión.

Bernardo también ha criticado la existencia esta esta comisión de investigación mientras la Asamblea "ha vetado hasta cinco ocasiones durante los últimos años que se pudiera celebrar una comisión de investigación para saber la verdad de lo ocurrido con las 7.200 personas fallecidas en las residencias", tal y como reveló infoLibre hace cuatro años.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, también ha utilizado la palabra "show" para definir lo ocurrido este miércoles y ha protagonizado un duro rifirrafe con Pérez-Quislant ya que ésta, al igual que ha sucedido con Bernardo, le ha llamado al orden en varias ocasiones por sus preguntas. "Además de censurarnos nos quieren decir qué es lo que podemos preguntar”, ha lamentado.