El CGPJ da el primer paso para investigar a Eloy Velasco por sus ataques a Irene Montero

El Consejo General del Poder Judicial ha dado el primer paso para investigar a Eloy Velasco por sus ataques verbales a la exministra de Igualdad Irene Montero. El Promotor de la Acción Disciplinaria ha recibido dos quejas por las palabras del magistrado de la Audiencia Nacional, que, durante una conferencia, cargó contra la dirigente de Podemos por dar a los jueces "lecciones de consentimiento" desde "su cajero del mercadona". El órgano de gobierno de los jueces ha abierto diligencias informativas para contrastar si efectivamente se produjeron esas declaraciones, como adelantó el diario El País. La Ley Orgánica del Poder Judicial califica como falta grave "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición", una infracción que conlleva una multa de entre 501 euros y 6.000.

La noticia de la apertura de la investigación llega, precisamente, el día en que Velasco debe comparecer ante la comisión de calificación del Consejo —la que preselecciona los nombramientos discrecionales— para defender su candidatura a presidente de la Audiencia Nacional, cargo al que opta junto con otros siete aspirantes, todos ellos conservadores, de los cuáles seis, entre ellos el magistrado de la Audiencia, han formado parte de Gobiernos autonómicos o locales del PP o han sido aupados por ese partido como vocales del CGPJ. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que sus palabras podrían mermar sus posibilidades de acceder al cargo al poner en duda su independencia.

Lo que ha hecho el CGPJ es abrir diligencias informativas, lo que supone el primer paso de una investigación disciplinaria que, en caso de probarse podría ser sancionada por la comisión disciplinaria del órgano. Esta primera actuación consiste en contrastar, más allá de las informaciones periodísticas publicadas, si el juez pronunció exactamente las palabras por las que se han iniciado las actuaciones y en qué contexto. Durante una conferencia celebrada el pasado 13 de noviembre, Velasco cargó contra Podemos y contra la exministra de Igualdad de esa formación, Irene Montero, cuyo departamento elaboró la ley del solo sí es sí. "De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona ni nos podrá dar clases a los demás", dijo el magistrado.

El trámite iniciado lo instruirá el Promotor de la Acción Disciplinaria, que tendrá que presentar una propuesta a los siete vocales de la comisión disciplinaria para que estos decidan si abren o no expediente al juez. En caso de que así lo decidan, la investigación deberá volver al promotor, que tendrá que elaborar una propuesta para esa misma comisión sobre la existencia o no de una falta concreta y el castigo a imponer. Por el momento, las indagaciones las dirige la promotora en funciones, una letrada del Consejo nombrada provisionalmente hasta que se cubra definitivamente la plaza.

Fuentes del Consejo consideran que, con sus declaraciones, Velasco pudo cometer una falta disciplinaria grave de "censura a las autoridades", cualidad que, tras dejar el ministerio, sigue ostentando Montero, que actualmente es diputada en el Parlamento Europeo. Otras fuentes del órgano creen que sus palabras, al no haber sido pronunciadas durante una actuación judicial, no podrían considerarse como una falta disciplinaria, aunque sí vulnerarían el Código Ético de jueces y magistrados que, sin embargo, no conlleva ninguna sanción. Entre conservadores y progresistas sí hay consenso en considerar "inaceptables" y "desafortunadas" sus manifestaciones y consideran que comprometen su apariencia de imparcialidad, precisamente en el momento en que el magistrado opta a presidir la Audiencia Nacional, de cuya Sala de Apelación es miembro.

Tras la publicación de las palabras del juez, Montero le respondió a través de un post en X, la antigua Twitter. "Que los jueces necesitáis formación en violencias machistas lo mandatan las leyes y lo dice la ONU: 'Los estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa", escribió la ex ministra. Después añadió: "De cajera a juez Velasco: cumpla la ley y póngase a estudiar. La exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género y también juez, Victoria Rosell, acusó a su compañero de "clasismo y machismo" y recordó que la ley que criticaba Velasco "exige formar a la judicatura". "Lo ha dicho la ONU, el Consejo de Europa y el Gobierno español".