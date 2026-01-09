“Colapso continuado” en las Urgencias de Vigo y A Coruña que afecta a la “seguridad” de los pacientes

El personal de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo se une en un comunicado conjunto en el que denuncia “el colapso del servicio” y anuncia paros diarios como protesta para visibilizar la situación “crítica” en la que está trabajando “debido a la falta de espacio físico, la ausencia de soluciones estructurales y la sobrecarga asistencial continua”.

“Las que llevamos años trabajando nunca hemos visto Urgencias así, nunca, ni siquiera con la covid. Estamos todos sobrepasados, sobre todo psicológicamente, y hablamos entre nosotros para visibilizar el colapso porque literalmente no tenemos dónde meter a la gente”, relata a Praza.gal una enfermera desde el hospital vigués.

En paralelo, la Comisión de Centro del CHUAC acaba de hacer público el “colapso extremo” que sufre el servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña desde que comenzó el año y que “continúa agravándose ante la inacción de la Gerencia”.

“La asistencia que estamos dando es patética. Nunca me había visto tan sobrepasada en mi trabajo. Urgencias es un sitio con estrés constante, donde ves cosas muy graves, pero también leves. Pero llevamos dos meses marchándonos a casa con la sensación de no hacer bien nuestro trabajo. Tenemos pacientes que deberían estar ingresados en planta más de 48 horas esperando en Urgencias, amontonados en los pasillos. Hay una hora y media de espera para pasar por el triaje cuando llegas, es muy peligroso; y eso que hay tres equipos de triaje funcionando a la vez, cuando normalmente hay dos”, detalla esta enfermera del Cunqueiro.

El conjunto de profesionales sanitarios de Urgencias del hospital de Vigo, médicos, enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería advierten de que la situación está “afectando tanto a la seguridad de los pacientes como a las condiciones de trabajo del personal”. Con todo, reconocen que el Sergas está reforzando las plantillas en los distintos turnos, pero señalan que en muchos casos “se traduce en doblar turnos de manera continuada, a costa de nuestros descansos, conciliación y salud”.

“Además, en numerosas ocasiones se incorporan profesionales sin experiencia previa en el servicio de Urgencias, sin la formación ni el rodaje necesarios para un entorno tan complejo, lo que incrementa la presión sobre el resto del equipo y puede comprometer la seguridad asistencial”, denuncian en su comunicado.

En A Coruña, la Comisión de Centro del CHUAC denuncia que la Gerencia del área sanitaria no adopta “medidas reales”, ni está “reforzando las plantillas”, ni habilitando los “recursos materiales necesarios”. “La situación resulta especialmente grave al haberse mantenido unidades de hospitalización cerradas hasta el día de ayer, mientras Urgencias estaba completamente desbordada”, aseveran.

La “saturación total” de las Urgencias en el hospital de A Coruña se evidencia en que este miércoles, a las 13 horas, más de 240 pacientes permanecían en Urgencias, de los cuales 68 estaban en espera de una cama de hospitalización, según la información facilitada por la Comisión de Centro.

La “falta de respuestas y soluciones estructurales” lleva al personal de Urgencias del hospital de Vigo a convocar paros diarios de 15 minutos a las cinco de la tarde desde este miércoles y de manera indefinida “como medida de protesta” hasta que se adopten medidas “reales y efectivas”. “En todo momento se garantizará la atención a las urgencias vitales”, apuntan.

“Los profesionales sanitarios estamos comprometidos con nuestros pacientes, pero no podemos seguir sosteniendo un sistema basado en el sacrificio personal, la improvisación constante y el deterioro progresivo de la salud de los trabajadores”, subrayan en el comunicado conjunto desde el Cunqueiro.

El pico de gripe en Vigo fue, según los datos epidemiológicos, en la última semana del año 2025, pero las profesionales consultadas por este diario explican que no se notó porque llevan “desde finales de octubre” en una situación que califican como “límite” y que ya venían arrastrando desde el verano.

Ampliación de Urgencias en Vigo

“El servicio de Urgencias funciona desde hace tiempo en condiciones claramente insuficientes. El proyecto de ampliación del servicio lleva años paralizado, sin avances reales, mientras la demanda asistencial no deja de aumentar. No existe espacio físico suficiente para atender a los pacientes con seguridad y dignidad”, asegura el personal en su comunicado emitido este miércoles, del que fueron informados los cargos con responsabilidad en esta área.

La necesidad de ampliar el espacio de Urgencias se explica porque el proyecto de hospital que finalmente se construyó en Vigo no respeta el plan inicial para esta área que, como sucedió con el conjunto del Álvaro Cunqueiro, fue reducida. En la Junta de Personal del hospital no tienen información sobre ese proyecto de ampliación al que se refirió en múltiples ocasiones la Consellería de Sanidad, y la presidenta, Pilar Rodríguez (CIG), asegura que la respuesta que reciben es que “está en estudio”.

Refuerzos urgentes en A Coruña

La Comisión de Centro del CHUAC advierte de que “no se trata de un hecho puntual, sino del resultado de una falta de planificación y de una gestión que se repite año tras año, sin aprender de las experiencias previas”.

Por este motivo, reitera al Sergas la petición de “apertura inmediata de todas las unidades disponibles, el refuerzo urgente de personal en todas las categorías y la puesta en marcha de medidas estructurales que eviten que Urgencias siga funcionando en condiciones límite”.

El mensaje desde los hospitales de A Coruña y Vigo es claro: el personal no acepta que el sistema sanitario se mantenga exclusivamente a cargo de su “esfuerzo extremo”. Pero esta saturación no es única y depende también de lo que está sucediendo en las urgencias extrahospitalarias del PAC y en los centros de salud, con esperas de más de una semana en las consultas de Atención Primaria.