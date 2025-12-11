La sanidad gallega negocia desde hace años la nueva Primaria que ahora promete para frenar las huelgas

Desde hace años, los múltiples obstáculos que sufre la atención primaria en Galicia –falta de personal médico y relevo generacional, aumento en las listas de espera, escasez de recursos, saturación...– abrieron el debate entre la Administración y los profesionales para poner en marcha un nuevo modelo. La última propuesta de la Consellería de Sanidade, plasmada en el documento presentado en la mesa sectorial del pasado 17 de octubre, levantó las críticas de todos los sindicatos presentes, pero también de organizaciones de facultativos, asambleas, sociedades científicas y los colegios médicos.

La convocatoria de varias jornadas de huelga por parte de las centrales y de otras entidades –y el apoyo a las protestas del sector sanitario en pleno– provocaron largas y urgentes negociaciones entre estos colectivos y la sanidad gallega (Sergas), que acabó por aceptar buena parte de las demandas e logró que tan sólo CIG-Saúde y O'Mega mantuviesen los paros. CCOO, CSIF, UGT o Simega celebraron un "avance histórico" y el conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, celebró también unas medidas que volvieron a ser abordadas en la mesa sectorial.

Unas conversaciones, cesiones e iniciativas de última hora que menguaron los efectos de la huelga –pero no el malestar entre millares de sanitarios– y que dejaron de lado años de trabajos elaborados por cientos de expertos junto al Sergas desde hace más de seis años. Esa es la denuncia de algunos de los profesionales que desde abril de 2019 forman parte del Consello Técnico de Atención Primaria de Galicia (CTAP), un órgano colegiado, presidido por el conselleiro y con representantes de sociedades científicas, colegios, sindicatos y asociaciones profesionales. Una gran mesa de negociación creada, precisamente, tras el acuerdo que el Sergas había aceptado para poner fin a otra convocatoria de huelga. Entonces, había dicho sí a "todo" lo exigido para negociar ese nuevo modelo. También crear este foro que sigue vigente pero olvidado.

"No se está teniendo en cuenta nada de lo que trabajamos y seguimos trabajando desde hace tantos años; es una enorme frustración y una decepción, sobre todo para aquellos que hacen e hicieron tanto esfuerzo para buscar soluciones y encontrar un nuevo modelo en la atención primaria", explica uno de los profesionales que participa en las reuniones de las diferentes comisiones de este consejo técnico.

Una de las más de 200 personas implicadas en 15 comisiones técnicas abiertas desde mediados de 2019, que tenían (y tienen) el objetivo de poner las bases de ese nuevo modelo de atención primaria que, entretanto, fueron sustituidas por otra propuesta del Sergas negociada en las últimas semanas y pendiente de concretar. Un modelo negociado y debatido en la comisión sectorial número nueve del consejo técnico que incluso ya tiene un informe final con sus conclusiones, después de las aportaciones y alegaciones de psicólogos clínicos, terapeutas ocupacionales, farmacéuticos, fisioterapeutas, odontólogos o personal administrativo. Un informe aprobado por unanimidad de las 23 entidades que forman el grupo de trabajo y por Sanidade.

Precisamente, preguntada la Consellería sobre el porqué de no tener en cuenta todos estos trabajos o las posibilidades de aprovechar esas aportaciones para la futura atención primaria, la respuesta se limitó a recordar que el pleno de CTAP debe "reunirse dos veces al año según establecen sus normas de funcionamiento" y que en este año se reunió el pasado mes de junio y que aún "está previsto convocar una nueva reunión antes de que termine el año".

Esa reunión del pleno pendiente es la que debería dar el visto bueno a un documento aún provisional que la comisión encargada debe hacer definitivo. Nada se sabe aún de la fecha, pero tampoco si ese documento fruto de años de trabajos y aportaciones de cientos de expertos será ignorado como –denuncian varios de los implicados– se hizo hasta ahora.

José Dios, médico retirado de primaria y secretario de la Asociación Galega en Defensa da Sanidade Pública (AGDSP), es uno de los participantes en los trabajos del consejo técnico desde su inicio. Critica el "desprecio" a toda la labor hecha, así como que la reunión prevista para después de verano siga aplazada y los llamamientos a convocarla sin responder por parte del Sergas. Que la Consellería proponga ahora, tras lograr que cuatro organizaciones desconvocasen la huelga, abrir un periodo de negociación para el nuevo modelo le indigna aún más. "Es una tomadura de pelo; llevamos negociando, debatiendo y trabajando sobre esto desde 2019", aclara quien cree que esta dejadez se debe a una "estrategia" por parte de la Xunta. "Es dramático pero todo hace indicar que el desmantelamiento y la privatización siguen adelante; no les interesa que la situación de atención primaria se soluciones", insiste.

Dios echa la vista atrás y recuerda cómo en 2009, al poco de llegar Feijóo a la presidencia de la Xunta, su gobierno echó abajo un plan de mejora pactado entre el anterior ejecutivo de coalición y una docena de entidades del ámbito sanitario. Ahora, más de quince años después, el plan por el que se trabajó durante más de un lustro está "olvidado en un cajón".

Las medidas ya redactadas, según confirma Dios y otras fuentes implicadas, son detalladas y la mayoría coinciden en los puntos que provocaron la convocatoria de la última huelga. Las cuatro líneas estratégicas, recuerdan, se centran en terminar con la marginación de la atención primaria y la escasez de recursos, dotarla de autonomía o convertirla en el eje fundamental del sistema, aumentando su financiación y el personal, llevando a cabo políticas de incentivos, formación e investigación en ese ámbito. También "desmedicalizarla", potenciando y ampliando equipos multidisciplinares que permitan prestar una atención integral a los y las enfermas.

Uno de los profesionales partícipe de los trabajos en el CTAP pone esta última propuesta como un ejemplo de todo el labor desaprovechado por el Sergas. "Muchos expertos y personal aportaron iniciativas y una cartera de servicios claramente innovadora, destinada a resolver problemas", explica quien destaca el buen hacer del colectivo de fisioterapeutas. "Se apostó por ellos, por su capacidad para actuar y mejorar la salud de pacientes inmovilizados, encamados, crónicos o con debilidad muscular... Pero nada. Aquella idea impulsada ya entre 2007 y 2009 se volvió a quedar en nada, no se incorporan nuevos profesionales y los que hay acaban haciendo consultas derivadas del hospital, mientras desde la primaria se deriva a la privada".

Hasta 55 entidades trabajando

Esta aportación, y muchas otras, son sólo un ejemplo de las surgidas en un consejo técnico y que, recuerdan las mismas fuentes, "servirán para poner encima de la mesa herramientas para avanzar en el futuro de la atención primaria". "Están desplazando todo ese trabajo, no lo tienen en cuenta", explican, tras advertir que el previsto plan de ordenación de recursos humanos, cuya demora o indefinición fue clave en los motivos que llevaron a la huelga, "permitiría encajar todas esas carteras de servicios que se definieron en el CTAP".

"Lo que los sindicatos quieren que se haga ya lo sabemos porque está especificado en los documentos de trabajo del consejo técnico", recuerdan estas fuentes, conocedoras de una labor que "no se está poniendo en valor". ¿La explicación? "Creo que muchas de las personas que toman decisiones en el Sergas no tienen un conocimiento profundo de la organización y las consecuencias de lo que proponen; cuesta entender que la Consellería ponga propuestas sobre la mesa sin tener en cuenta a los profesionales y ni siquiera lo que mucho propusieron en el CTAP", añade quien advierte que el futuro dela sanidad pública en Galicia pasa, precisamente, "por la participación activa de su personal".

"Los debates y trabajo llegaron a involucrar a 55 entidades durante todos estos años, desde partidos hasta sindicatos pasando por organizaciones y colegios profesionales; en la última reunión éramos aún 23, con presencia de médicos, enfermeros, logopedas, fisioterapeutas, odontólogos... Es una tomadura de pelo que la Consellería parezca no tener en cuenta demasiado toda esta labor", denuncia José Dios, que pide a la Xunta que "haga públicas las conclusiones del CTAP. "Hay medidas para implementar ya y otras que necesitan recursos económicos", explica.

Entre las reivindicaciones que habían dado lugar a aquel consejo técnico, dedicar a la atenció primaria el 25% del presupuesto total sanitario, la creación de gerencias de primaria en cada área, la desburocratización de las consultas o la eliminación de la sobredemanda. En espera, una reunión del consejo técnico que ratifique las conclusiones. Estaba previsata para septiembre y se fue aplazando, con la intención de que se celebre antes de que acabe el año. Después de múltiples conversaciones con los sindicatos, organizaciones o en la mesa sectorial sobre el futuro de la atención primaria que lleva siendo abordado en otro foro paralelo desde hace seis años.