El Congreso da los primeros pasos para blindarse contra los pseudomedios

En España no hay reglas para decidir qué es un periodista y qué no lo es, tampoco mecanismos para sancionar a quienes incumplen las normas y los códigos deontológicos en los que debe apoyarse la práctica profesional. Por ejemplo, se puede dar de alta un sitio web, autodenominarse periodista y empezar a publicar noticias en nombre de la libertad de expresión. Eso es, precisamente, lo que llevan haciendo años EdaTV, Libertad Digital o la extinta 7NN y sus empleados, que han aprovechado esta falta de regulación de la profesión—respecto a los deberes y los límites— para acreditarse en el Congreso —con la autorización del departamento de prensa— desde donde amenazan, insultan y señalan a quienes sí no piensan como ellos.

Después de múltiples incidentes que han derivado en quejas y comunicados pero en ninguna sanción, la Asociación Periodistas Parlamentarios (APP) ha dicho basta. La APP ha pedido a la Mesa del Congreso y del Senado, los órganos encargados del funcionamiento de ambas Cámaras, medidas urgentes para "evitar comportamientos inaceptables" de estos agitadores que gozan de esta acreditación oficial pero que "no respetan unas elementales normas de convivencia" y "amenazan con dar a conocer nuestros domicilios".

Medio centenar de medios de toda ideología se concentraron ante las escalinatas del Congreso para denunciar que el señalamiento nunca será periodismo y poner de manifiesto la difícil situación con la que se lidia desde hace años. "Con su comportamiento dificultan el trabajo de los profesionales de la información y perturban el clima de respeto que debe presidir la necesaria relación con los políticos. Ese comportamiento repercute directa y negativamente en el derecho constitucional a la información que tiene la ciudadanía", reza el texto.

La lectura de este manifiesto se produce después de que Bertrand Ndongo, acreditado en la Cámara Baja por Periodista Digital, subiera a sus redes sociales una imagen de una profesional de laSexta a la que identificó con nombres y apellidos, por, supuestamente, tratar de impedir que el agitador y jefe de prensa de Alvise Pérez, Vito Quiles, le hiciera una pregunta al ministro Ángel Víctor Torres. Su señalamiento provocó un tenso enfrentamiento verbal entre algunos de los periodistas que cubren la actualidad de la Cámara Baja y Quiles y Ndongo, bajo inventadas acusaciones de censura. El de la semana pasada fue el último de una serie de incidentes que se llevan viviendo en el Congreso desde septiembre de 2021.

Los grupos negocian una reforma del reglamento que incluya un régimen sancionador

Más allá de las distintas iniciativas, no ha habido ninguna sanción para estos pseudomedios. Y algunos grupos parlamentarios ya comienzan a movilizarse. Según ha podido saber infoLibre, algunos de ellos negocian desde hace semanas llevar a cabo una reforma del reglamento de la Cámara para abordar cuestiones que tienen que ver con el día a día de los diputados —como la posibilidad de acogerse al voto telemático cuando muere un familiar — y la inclusión de un régimen sancionador, una suerte de código de conducta, ante actitudes y faltas de respeto que no se correspondan con el ejercicio de la actividad periodística.

El Congreso decidió en el mes de junio de 2024 crear un grupo de trabajo para revisar las condiciones de acreditación para los profesionales. Posteriormente han sucedido más incidentes y señalamientos similares y la denuncia también ha sido elevada por otras organizaciones profesionales como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que también se ha sumado al manifiesto de la APP.

Por primera vez, según revelan fuentes socialistas, Patxi López, portavoz del GPS, abordó esta cuestión en la reunión de grupo que se celebra cada martes antes de dar inicio al pleno. El PSOE quiere que esta modificación cuente con el apoyo de la mayoría de los grupos de la Cámara pero tanto el Partido Popular como Vox no se han mostrado, hasta la fecha, muy contundentes con estos comportamientos, sino todo lo contrario. Desde la formación de Santiago Abascal han apoyado en reiteradas ocasiones a Quiles y Ndongo e incluso han animado a increpar a medios como la laSexta, TVE, Cadena Ser o Canal Red, el medio de Pablo Iglesias.

También desde las filas del Partido Popular se ha apoyado a estos pseudomedios y si bien hay algunas figuras que, en privado, se muestran críticas con su comportamiento, otras como el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, no solo les dan pábulo sino que en ocasiones los utilizan como fuentes de información fidedigna.

Los requisitos para estar acreditado en el Congreso

En la actualidad, en el Congreso hay un centenar de periodistas acreditados en virtud de los medios a los que representan, que son los que tienen que solicitar el permiso de entrada para sus trabajadores o colaboradores. Según el reglamento es la Mesa del Congreso la que debe gestionar y conceder estas solicitudes. Sin embargo, en la práctica, como confirman fuentes de la dirección de comunicación de la Cámara Baja, es este departamento el que toma estas decisiones de manera delegada. En el departamento aseguran que no pueden dictaminar "quién es o no periodista" y que retirarles la acreditación podría suponer un delito de prevaricación.

¿Y cuáles son los requisitos para que se acredite a medios a entrar en la Cámara? Desde el departamento de comunicación explican que debe tratarse de una empresa constituida jurídicamente, que tenga una estructura definida, que cuente con sede y teléfono, cuyo objeto social sea la comunicación, que actualice sus contenidos periódicamente, y cuyo director o máximo representante solicite la acreditación para acceder al Congreso. La APP ha pedido en múltiples ocasiones al Congreso que retire las acreditaciones de estos agitadores, pero desde el equipo de comunicación de la Cámara Baja han ignorado todas las peticiones.

Su presencia ha generado debate tanto entre los periodistas como también entre los políticos, sin llegar a una estrategia común. Algunos como el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, han pasado de no atender a estos pseudomedios a hacerlo con ironía, respondiendo a cuestiones que nada tienen que ver con lo preguntado. Otros como la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, siguen negándose a contestar, mientras que Patxi López sí lo ha hecho confrontando directamente con Quiles o su director, Javier Negre, desde el atril.