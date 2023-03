Canal Red, la nueva vuelta de tuerca de Pablo Iglesias: "Ya me gustaría influir tanto como Ana Rosa"

¿Lo que se emite en televisión es más importante que las leyes que se aprueban en el Boletín Oficial del Estado? Esa es la filosofía que hay detrás de Canal Red, la televisión online impulsada por el exvicepresidente del Gobierno y antiguo líder de Podemos, Pablo Iglesias, que esta semana ha arrancado sus emisiones aprovechando la moción de censura celebrada en el Congreso con Ramón Tamames como candidato. "Este proyecto es el resultado de una experiencia mediática muy dura en la política. Siempre he mantenido que los medios son los grandes actores políticos y por eso Canal Red da este paso adelante", explica Iglesias en conversación con infoLibre. En las oficinas de Madrid hay 18 trabajadores, cuenta con una red de colaboradores en América Latina y "con intención de crecer".

Por el momento la parrilla está formada por un programa de tertulia política y de actualidad dirigido por el periodista Sergio Gregori, una emisión semanal de análisis internacional conducida por Inna Afinogenova, un espacio de noticias breves presentado por el propio Iglesias. El comienzo de la emisión de Canal Red también ha supuesto la vuelta del podcast de La Base y del programa En la frontera, conducido por Juan Carlos Monedero, contenidos que antes se emitían en el diario Público. Pero Iglesias avanza que esto es solo el principio. Asegura que Canal Red ya tiene cerrado un programa con los sindicatos CGT y UGT y que está manteniendo conversaciones con algunas televisiones latinoamericanas para ver si les "ceden" programas infantiles o documentales con "perspectivas distintas".

Iglesias se muestra sorprendido por la acogida que ha tenido el proyecto y cita en 100.000 los suscriptores del canal: "Han aportado, de media, 10 euros. Algunos 5 y otros 30, pero esa va a ser nuestra base de sostenibilidad. Vamos a intentar que nos lleguen ingresos por publicidad y otro tipo de medidas, pero eso sabemos que solo puede ser un complemento", explica el exlíder de Podemos. Próximamente anunciaremos una app para las televisiones inteligentes y también para los smartphones. Pensamos que no tenemos techo", afirma. El director editorial de Canal Red, Juan Carlos Monedero, señala como una de las "tareas pendientes" del proyecto es conseguir más financiación por publicidad: "A mí me gustaría que Canal Red se financiase como se financia la FAES", confiesa.

Tanto Iglesias como Monedero niegan que el empresario Jaume Roures esté detrás de la financiación de Canal Red, pese a que una de sus empresas —Melancolic Films SL, propiedad de su hija Teia Roures — aparece en el aviso legal de Canal Red. "Gracias a Roures pudimos hacer La Base en Público, pero en este caso vimos que podíamos caminar solos. Roures me dio algunas ideas que me han sido muy útiles, pero finalmente llegamos a un acuerdo para ir solos. Esto desmonta la campaña de los detractores de Canal Red", expone el otrora líder de Podemos. "Se valoró que estuviera Roures pero al final no es así. La empresa se financia con crowdfunding —donde consiguieron más de 400.000 euros— y las suscripciones”, añade Monedero.

Tertulianos: pluralidad de voces con veto a Vox

El día del estreno de Canal Red, la ministra de Derechos Sociales y actual líder de Podemos, Ione Belarra, fue una de las primeras en conceder una entrevista desde su despacho del Congreso. En la mesa del debate matinal también intervino la coportavoz del partido, Isa Serra y la candidata morada a la Alcaldía de Gijón, Olaya Suárez. Además del portavoz de ERC, Gabriel Rufián —el propio Iglesias le ofreció incluir su programa, La Fábrica, en la programación de Canal Red —, y la de EH Bildu, Mertxe Aizpurua.

Iglesias no esconde el sesgo de izquierdas del canal pero asegura que habrá "pluralidad de voces": "Si encontramos voces interesantes que no piensen como nosotros, esas voces van a estar ahí", asegura. Por el momento cargos socialistas como el exministro José Luis Ábalos o el diputado madrileño Javier Guardiola. Este viernes también ha acudido el coordinador autonómico de Ciudadanos, Juan Antonio Carrera, y la secretaria de Nuevas Generaciones del PP, Marina Pont. Sin embargo, Iglesias sí que marca un límite: el de Vox. "No le veo sentido dar voz a la ultraderecha", afirma.

Monedero se muestra más laxo que el exvicepresidente respecto a la presencia de ultras y recuerda que en la época de La Tuerka se invitaba "a personas que no pensaban como nosotros" incluido el presidente de Vox. "Yo he invitado a Abascal, he estado discutiendo con Isabel Díaz Ayuso, he invitado a Paco Marhuenda, a Fernando Sánchez Drago y también a Yolanda Díaz, a Manuela Carmena o a Zapatero", rememora.

Además, también acuden como tertulianos algunos periodistas como Yago Álvarez (El Salto), Fernando H Valls (La Vanguardia), el divulgador y activista LGTBI Daniel Valero o la secretaria general de la Unión de Autónomos UATAE María José Alamburu. Todos ellos perciben una remuneración por acudir a El Tablero, aunque Iglesias evita dar cifras. "Todos los tertulianos cobran, menos los políticos. No muchísimo, porque somos una tele pobre, pero el trabajo debe ser pagado" afirma Iglesias.

"Ya me gustaría influir tanto como Vallés, Ana Rosa o Ferreras"

Aunque Iglesias ya no forma parte de la dirección de Podemos, sigue teniendo peso en el seno del partido. En el último artículo que publicó en Cxtx sobre la unidad de la izquierda y el futuro de Yolanda Díaz como candidata —en el que el exvicepresidente se presentó como una persona sin responsabilidades orgánicas dentro de la formación morada —demandó la convocatoria de primarias abiertas para Sumar. Una opinión que fue ampliamente compartida por miembros de la cúpula como la número dos y ministra de Igualdad, Irene Montero, o el portavoz parlamentario, Pablo Echenique. En el seno del grupo confederal de Unidas Podemos admiten sin ambages que Iglesias sigue siendo un actor decisivo y voces de los comunes, de IU o del equipo de Díaz creen que debería tener un rol más secundario y lamentan su excesiva influencia.

Iglesias se defiende de esas acusaciones, que tilda de "relatos": "Yo sigo haciendo lo mismo que hacía antes de empezar con Podemos: apostar por la intervención mediática como espacio de intervención política" señala. "Ya me gustaría a mí influir tanto como Vicente Vallés, Antonio García Ferreras o Ana Rosa, influyen mucho mas que yo con absoluta impunidad y hay una parte de la izquierda a la que eso le parece genial. Les preocupa que influya yo, pero no que influya Ferreras, porque si no no les llevan a su tertulia", expone.

El exlíder de Podemos es consciente de lo que le supone "tener una comunidad tan grande de seguidores" ya que le siguen más de un millón de seguidores en su cuenta de Twitter y asegura que "no se va a callar ni a censurar" en determinados temas que tengan que ver con la interna del partido: "Nos van a dar caña digamos lo que digamos. El lema del canal es que aquí sí nos vamos a atrever a contar lo que otros no cuentan. Hay una serie de dinámicas de autocensuras que vamos a romper en Canal Red", afirma.

De los inicios en 'La Tuerka' a la "madurez" de Canal Red

Iglesias se inició en el mundo de la comunicación siendo el moderador del programa La Tuerka, que se comenzó a emitir en el año 2010 en la televisión vallecana TeleK. Una década después, el exlíder de Podemos asegura que el periodismo es el ámbito en el que se siente más cómodo a pesar de que no tiene el título universitario. "A mí siempre me ha interesado esto. Cuando empezamos en La Tuerka era muy amateur y no tan conocido. Ahora quiero aprovechar mi visibilidad", confiesa.

Monedero asegura que Canal Red es un proyecto de "mayor madurez" que La Tuerka y que nace "con el mismo coraje con el que se creó Podemos": "Era una cosa hecha en una televisión de barrio, insonorizada con cartones de huevos y con mucho voluntarismo. Fue el germen de lo que sería Podemos. Hoy el proyecto de Canal Red es más profesional y, desde mi lectura, más amplio", afirma.

El exdirigente de Podemos asegura que "la izquierda, por lo general, es mala haciendo televisión": "La izquierda no se da cuenta de que la gente está despreocupada por las cosas más profundas de la política. Una cosa que tengo clara de Pablo Iglesias es que es un experto comunicador, entiende muy bien los medios, creo que por eso todos los productos que ha puesto en marcha han funcionado. Y Canal Red no va a ser la excepción", zanja.