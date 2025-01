Cosidó niega haber estado al tanto de la 'guerra sucia' a Podemos cuando era director de la Policía

El exdirector de la Policía Ignacio Cosidó ha rechazado este jueves ante el juez estar al tanto de supuestas investigaciones ilegales a líderes de Unidas Podemos entre 2015 y 2016, y ha indicado que él no entraba en temas operativos, sino que le informaban con posterioridad si había algún resultado relevante, informa EFE.

Cosidó, al frente de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, con el Gobierno de Mariano Rajoy, ha acudido este jueves a la Audiencia Nacional para declarar como testigo en la causa en la que se investiga si desde el Cuerpo se impulsaron investigaciones irregulares sin aval judicial a políticos de Unidas Podemos.

Entre los ex altos cargos investigados figura el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez o el ex director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, que rechazaron haber ordenado o impulsado este tipo de investigaciones para después filtrarlas a los medios y desprestigiar al partido.

De este último, Eugenio Pino, según informan a EFE fuentes jurídicas, Cosidó ha indicado que no tenía funciones investigadoras, sino que coordinaba, ordenaba o impulsaba investigaciones.

Además de desmarcarse de los hechos relatados en la querella que presentó Podemos y que dio pie a la causa, el también exsenador del PP ha explicado que solo supo de la existencia de una investigación sobre la financiación del partido con posterioridad, cuando ya estaba remitida al Tribunal de Cuentas, según las fuentes.

Se refiere al denominado Informe Pisa (Pablo Iglesias, Sociedad Anónima), elaborado en 2016 pero que no llevó ni firma ni sello y que fue rechazado en los tribunales. Ignacio Cosidó ha negado que llegase a conocer su contenido y ha indicado que sólo supo de él cuando la UDEF lo había remitido ya al Tribunal de Cuentas y se había publicado en los medios.

Ignacio Cosidó ha explicado al juez que él no entraba en cuestiones de las unidades operativas, sino que sólo le daban cuenta de los resultados en casos muy graves.

Según las fuentes, el exdirector de la Policía ha dicho que no recuerda los viajes que habrían realizado cargos policiales a distintos países de América, como Venezuela, que él debía autorizar y que, según la querella de Podemos, perseguían "obtener información perjudicial" para el partido.