Desinformación, falta de memoria y mentiras: así fue la declaración de MAR en el Tribunal Supremo

Mentiras, confección de bulos, desinformación y falta de memoria. La declaración de Miguel Ángel Rodríguez, conocido como MAR, en el Tribunal Supremo el pasado 8 de enero fue una muestra de todo su repertorio de prestidigitación. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso no dudó en faltar a la verdad al asegurar que desconocía que el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, hubiera confesado dos delitos fiscales a cambio de eludir la cárcel, como le había transmitido el propio empresario. También lo hizo al asegurar que, cuando eldiario.es publicó que la Fiscalía había denunciado a Amador, ningún periodista de ese diario se había puesto en contacto con él. Por lo demás, defendió el bulo que propagó al asegurar a un centenar de periodistas que la Fiscalía le había ofrecido un pacto, cuando fue al revés. "No tengo nada que recticar", dijo. De cuestiones clave, como cuándo se enteró de que la pareja de la presidenta estaba siendo investigada, aseguró que, sencillamente, no se acordaba.

Rodríguez es clave en el proceso que ha terminado con la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, por revelación de secretos. El colaborador de Ayuso difundió el pasado 13 de marzo en dos chats con un centenar de periodistas y en sus redes sociales el bulo de que el Ministerio Público había ofrecido un pacto al novio de su jefa para que reconociera dos delitos fiscales, pero que había retirado la oferta "por órdenes de arriba". Su publicación, sin contrastar, llevó a varios medios a desmentir la patraña para explicar lo que de verdad había ocurrido: que la iniciativa de llegar a un acuerdo con la Fiscalía fue del abogado de González Amador y que este había confesado sus delitos a través de su letrado. El Supremo señala ahora a esos fiscales como supuesta fuente de esas informaciones.

Según la transcripción de su declaración como testigo, a la que ha tenido acceso infoLibre, Rodríguez faltó a la verdad al asegurar que la difusión de esa mentira se debió a la falta de información. El jefe de gabinete de Ayuso difundió literalmente un correo confidencial enviado por el fiscal del caso, Julián Salto, al abogado defensor de González Amador, Carlos Neira, el 12 de marzo. En él, el fiscal informaba al letrado de la presentación de la denuncia contra su defendido. "Aunque se ha denunciado también otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible", decía el email. Un mes largo antes, había sido Neira quien, mediante otro correo enviado el 2 de febrero, había ofrecido a Salto un acuerdo. "Ciertamente se han cometido dos delitos fiscales", decía. Sobre este aspecto le preguntó la abogada del Estado que defiende a Pilar Rodríguez:

–Abogada del Estado: ¿Solamente tuvo acceso o conocimiento al correo electrónico de 12 de marzo de las 8:50 horas o tuvo acceso o conocimiento del resto de correos electrónicos?

–MAR: No. Solo tengo conocimiento de ese correo. Insisto, enviado [a las] 9 de la mañana del día 12, tres horas después de que ya hubiera publicado esa página web el expediente entre mentiras y verdades vuelvo a repetir y lo utilizo 38 horas después, no hago nada, y no tengo conocimiento previo, perdón, no tengo conocimiento de lo que después es un email anterior del 2 de febrero que figuraba en el expediente de la fiscalía, pero yo desconocía, yo desconocía, y el fiscal, señor Salto, no lo cita en este email.

De acuerdo a la documentación que el propio Rodríguez presentó en el Supremo dos horas después de haber declarado, el testimonio sobre este punto no se compadece con la realidad. El asesor de Ayuso entregó en el tribunal una copia de los mensajes intercambiados con González Amador en los que este último le hacía llegar el correo del fiscal Salto que su abogado había recibido ese mismo día. En el chat –en el que Amador aparece con el nombre "Alberto QUIRÓN"– el novio de Ayuso le reenvía en primer lugar un mensaje recibido de su abogado en el que este dice textualmente: "Buenos días Alberto. He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que al final solo haya un condenado. Y multa mínima". Lo que seguía "en pie" era la propuesta de pacto que el letrado de Amador había hecho llegar a Salto, el representante del Ministerio Público, el 2 de febrero.

Ese mismo día, el 12 de marzo, eldiario.es había publicado la exclusiva de que la Fiscalía había presentado la denuncia contra González Amador. Esta información, que Rodríguez descalifica al situarla "entre mentiras y verdades", también fue abordada durante la declaración del jefe de gabinete de Ayuso. Esta vez fue el abogado del Estado que defiende al Fiscal General el que le preguntó.

–Abogado del Estado: Le pregunto, cuando se produjo esa publicación en eldiario, cuando sale la noticia el 12 de marzo a las 6 de la mañana, algún periodista de eldiario firmantes de la noticia u otros distintos se puso en contacto con usted para contrastar los hechos?

–MAR: No, ni el día 11, cuando se supone que ya tienen el expediente, ni el día 12.

–Abogado del Estado: No se puso nadie en contacto con usted.

–MAR: No recuerdo, que en fin, no somos muy partidarios los unos de los otros.

Uno de los periodistas que firmaron esa información declaró como testigo al día siguiente. José Precedo, director adjunto de eldiario.es, tras prestar su testimonio, en el que declaró que tenía toda la información del caso días antes de que la conociera el Fiscal General, adjuntó los pantallazos que demuestran que, en contra de lo declarado por Rodríguez, el redactor se puso en contacto con él antes de publicar la noticia. "Vamos a publicar un caso de fraude fiscal de la actual pareja de la presidenta, Alberto González Amador. En relación con esta información queríamos trasladar a la presidenta las siguientes preguntas...", decía el whatsapp enviado por Precedo al colaborador de Ayuso. Las respuestas del jefe de gabinete tenían un tono amenazante. "Vosotros veréis", "nada de lo que me preguntas tiene que ver con la Comunidad de Madrid", "Fraude de su pareja? Eso que dices es muy grave. Tú verás".

Durante su testimonio, Rodríguez defendió a capa y espada la validez de su bulo. En su comunicación en sus chats con periodistas para difundirlo, tras difundir el correo secreto del fiscal Salto, el primer asesor de Ayuso añadió una coletilla falsa que varios medios publicaron como verdadera. "Es la Fiscalía la que ofrece el acuerdo, en principio. Después recibe órdenes 'de arriba' y retira la propuesta de acuerdo... todo sucio". Sobre este añadido le preguntó la abogada del Estado que defiende a Rodríguez.

–Abogada del Estado: Me refiero ahora en particular a la última parte del mensaje de texto que aparece en la noticia de prensa. Creo que se ve mejor en la página siguiente en la que se encuentra usted, que es el segundo bocadillo, que es la Fiscalía la que ofrece el acuerdo en principio, después recibe órdenes de arriba y retira la propuesta de acuerdo.Todo sucio. Me refiero a ese, a esa afirmación en particular. ¿Qué tipo de información o en base a qué afirma o plantea este este mensaje?

–MAR: Eso no es información, es que tengo el pelo blanco. Quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal, que está jerarquizado y colegiado. De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta.

–Abogada del Estado: Es una suposición que hace usted.

–MAR: Sí.

El propio mensaje de González Amador aportado por Rodríguez al Supremo y reflejado más arriba indica que el colaborador de Ayuso conocía que la propuesta de acuerdo del defensor del novio de la presidenta seguía "en pie", es decir, que el Ministerio Público no había retirado la proposición de pacto, como él aseguraba en su mensaje a los medios. La propuesta, a día de hoy, sigue vigente, según fuentes fiscales. El asesor aseguró, sin embargo, que no fue hasta el día 14 de marzo cuando la Fiscalía difundió una nota desmintiendo el bulo, cuando se enteró de que lo que había transmitido no era cierto. Cuando la defensora de Pilar Rodríguez le preguntó si conocía a Carlos Neira, el abogado de Amador, Rodríguez respondió: "Sí le conozco de hace tiempo y tuve contacto con él, entre otras cosas para el día 14 por la mañana, cuando se hace público el email famoso, del 2 de febrero, le pregunto ¿este email es falso o es verdadero? Y me dice es mail verdadero enviado el 2 de febrero y está en el expediente de la Fiscalía".

Fuera como fuera que Rodríguez conociera la verdad, es decir, que la propuesta de pacto procedía de la pareja de Ayuso, el jefe de gabinete no hizo nada para corregir la patraña que había difundido, tal y como respondió a preguntas de la abogada del Estado.

–Abogada del Estado: Como después se ha sabido e incluso lo ha comentado usted que a resultas de contrastar la información con Carlos Neira y después de toda la información que se recibieron los días posteriores, que evidentemente no consta, o no consta formalmente que se haya recibido ningún tipo de orden para retirar o alterar o modificar esta propuesta o intento de conformidad, lo que le estaba preguntando es si en algún momento usted rectificó o planteó algún tipo de corrección relación a esta afirmación que hace usted a 50 periodistas respecto a que la fiscalía desde órdenes de arriba retira o da órdenes para retirar el acuerdo.

–MAR: Dice después que retira la propuesta de acuerdo. Que yo sepa, no sé cuántos meses después sigue sin haber un acuerdo que se había ofrecido, no tengo que rectificar.

Parte de la estrategia seguida por el abogado del Estado que defiende al Fiscal General fue demostrar que Miguel Ángel Rodríguez tenía conocimiento de la investigación que Hacienda y la Fiscalía habían abierto contra el novio de Ayuso mucho antes de que el asesor de esta empezara a difundir desinformación. Parte de las preguntas al respecto fueron declaradas "improcedentes" por el instructor del Supremo, el magistrado Ángel Hurtado, hasta el punto de que el defensor formuló protesta "a los efectos de acudir en amparo al Tribunal Constitucional", por vulneración del derecho de defensa de García Ortiz. En las que el Abogado del Estado consiguió formular, el jefe de gabinete de Ayuso mostró una sorprendente falta de memoria, un recurso clásico de los testigos que no quieren responder a cuestiones incómodas.

–Abogado del Estado: Voy a preguntarle entonces cuándo conoció que la Fiscalía Provincial de Madrid había abierto una investigación al señor Alberto González Amador, qué día conoció este hecho.

–MAR: Yo no puedo saber el día que todo son conversaciones informales, porque yo nunca he tenido acceso ni al expediente ni a qué ni cómo iba la defensa de un asunto que a mí me pilla, simplemente me roza, pero esas conversaciones informales quizás conviene que se sepa, que siempre le dije ‘confía plenamente en los inspectores de Hacienda’. Son gente seria, nunca revelarán que te estén investigando y confía plenamente en la Fiscalía. Los fiscales son gente seria.

–Abogado del Estado: Ahora le pregunto cuándo conoció que la Agencia Tributaria había denunciado al señor González Amador ante la Fiscalía Provincial de Madrid.

–MAR: Yo no puedo decirle fechas.

–Abogado del Estado: Se enteró como consecuencia de la noticia del diario [eldiario.es] de 12 de marzo a las 6 en la mañana de la exactitud del expediente?

–MAR: Sí.

–Abogado del Estado: Le pregunto también, cuándo se enteró que la Fiscalía Provincial había denunciado, concretamente el día concreto en el que se haya producido la denuncia al señor Alberto González Amador.

–MAR: No puedo recordar esas cosas.

–Abogado del Estado: ¿También se enteró como consecuencia de la noticia de eldiario.es?

–MAR: No puedo recordar esas cosas bien.

El defensor del Fiscal General también quiso saber si el principal asesor de Ayuso fue la fuente de la noticia falsa de El Mundo publicada la noche del 13 de marzo que inició la escalada de desmentidos en diferentes medios y, finalmente, llevó a la Fiscalía General del Estado a difundir una nota al día siguiente aclarando lo que en realidad había ocurrido. La información, firmada por el periodista Esteban Urreiztieta se titulaba La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales, cuando en realidad fue al revés, fue el abogado de González Amador el que planteó ese acuerdo.

–Abogado del Estado: ¿Usted comentó la noticia de las 21:29 antes con el señor Esteban [Urreiztieta], o se puso en contacto el señor Esteban para verificar esa noticia con usted?

–MAR: El señor Urreiztieta se puso en contacto conmigo para que le pusiera en contacto o con el equipo, o con don Alberto, cosa que hice el día 13 ya no recuerdo si fue directamente con el señor González Amador o con su abogado, pero sí me pidió, me venía pidiendo desde hacía días que les pusiera en contacto y el día 13 les puse en contacto.

–Abogado del Estado: ¿Y no le mencionó al señor Esteban Urreiztieta sobre que usted ya disponía de ese correo de 12 de marzo, cuando el señor Esteban Urreiztieta habla con usted?

–MAR: Yo no hice nada con ese correo porque, entre otras cosas, el señor González Amador, lleva su propia defensa. Su propia estrategia. Simplemente yo estaba informado, como estoy informado de muchas cosas, pero no utilicé ese correo con nadie.

Pero con quién mantuvo un enfrentamiento más directo –rozando la chulería– fue con la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que le preguntó por el tuit publicado el pasado 12 de noviembre en el que avisaba al fiscal general que si le llamaba a declarar iría "p'alante".

–Teniente fiscal: Mandó usted un twitter informando u opinando de que si el Fiscal General le citaba como testigo en este proceso iría “p'alante”.

–MAR: Yo he publicado esa frase que se ha hecho famosa de "p'alante", sí.

–Teniente fiscal: ¿Y qué quería decir con ello?

–MAR: Creo que se entiende perfectamente que cuando el Fiscal General del Estado está siendo investigado y no ha dimitido significa, o sea, se entiende perfectamente qué significaba ”p'alante”.

–Teniente fiscal: Ya, pero ¿por qué lo une usted al extremo de que lo llame usted como testigo?

–MAR: Porque me parece oportuno.