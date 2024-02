Díaz, tras su reunión con el papa: "Es el mejor embajador del trabajo decente en el mundo"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha trasladado este viernes al papa Francisco algunas de las prioridades de su Departamento en esta legislatura, como la reducción de la jornada laboral y la necesidad de democratizar las empresas para que los trabajadores participen en sus decisiones. "Hemos tenido una larga conversación sobre la necesidad del tiempo de vida, del tiempo de descanso y del tiempo de trabajo (...) Él ha escrito sobre estas cuestiones (...) Esto lo defiende el papa Francisco", ha dicho Díaz tras calificar al pontífice como "el mejor embajador del trabajo decente en el mundo", según informa Europa Press.

Tras mantener en Roma un encuentro privado con el papa Francisco, Díaz ha relatado además que, en su entrevista, también han abordado la necesidad de introducir la democracia en las empresas e ir hacia "una prosperidad compartida". "Tenemos que democratizar las empresas también, tenemos que mejorar la vida de los trabajadores", ha declarado Díaz, que ha insistido en que ésta será "la legislatura de los derechos", del derecho al tiempo de vida y al tiempo de trabajo y a la estabilidad laboral.

"Defiendo la Internacional laborista, de esto también he hablado con el papa Francisco, porque tenemos que tejer una amplia red en defensa del trabajo decente y de una economía que debe ser social y solidaria. En definitiva, va a ser una legislatura en la que sigamos ganando derechos y sigamos mejorando la vida de la ciudadanía española", ha señalado.

También ha abordado con el pontífice la "desatención" de la agricultura en el mundo, que debe situarse, tanto en España como en la UE, como un "trabajo principal". En este punto, Díaz ha criticado la "relación desigual" entre los agricultores y ganadores con las grandes empresas de distribución. "Es una relación desigual", ha insistido.

Posible visita del papa a Canarias

La vicepresidenta segunda del Gobierno se ha mostrado "optimista" ante una posible visita del papa a Canarias. "Debo ser discreta, pero hemos hablado de ello; soy optimista siempre soy una mujer optimista, la esperanza no defrauda", ha zanjado ante los periodistas en la embajada de España ante la Sede tras la cita en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico del Vaticano.

De este modo, Díaz ha confirmado que ha hablado con el pontífice "de la situación de las migraciones en el mundo" y, en particular en Canarias, así como de una posible visita del Pontífice a la comunidad autónoma, si bien no ha dado más detalles. El pasado 15 de enero el papa acogió con interés la propuesta del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de hacer una escala en Canarias durante su anunciado viaje a Argentina, para conocer la realidad migratoria en el archipiélago. El fenómeno migratorio es una de las principales preocupaciones sociales del Pontífice, que no ha descartado esta posible escala.

Asimismo, Díaz y el papa han dialogado sobre los asuntos que tienen que ver con "la desigualdad, la igualdad, las políticas públicas, el mundo del trabajo, la economía social y solidaria, las Naciones Unidas" así como sobre "los derechos humanos en el mundo, la vulneración de los mismos y todas las guerras en el mundo". En concreto, han conversado de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en España, un compromiso de la vicepresidenta segunda.

No obstante, ha excluido de las conversaciones ley de amnistía en España, que debe ser renegociada después de que los independentistas de Junts per Catalunya tumbaran el proyecto legislativo.