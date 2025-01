España no reconocerá el resultado de Venezuela hasta que se conozcan las actas electorales

10:40 h

El Juzgado de Instrucción número 4 de Soria ha citado a declarar el próximo 5 de febrero al alcalde de la ciudad y secretario general electo del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, tras la querella presentada por la Fundación Abogados Cristianos por participar el pasado agosto en un desfile festivo en un pueblo soriano a bordo de lo que simulaba ser un 'papamóvil' y repartiendo "bendiciones" con una escobilla de baño.

El alcalde de Soria, desde ayer nuevo secretario general electo del PSOE de Castilla y León, declarará para analizar la posible existencia de un delito contra los sentimientos religiosos, según el auto de Juzgado de Instrucción 4 de Soria.

Los hechos se remontan a mediados del mes de agosto, en medio de las fiestas de la localidad de Tardelcuende a las que Martínez asistió como invitado y donde fue captado por un vídeo en el que aparecía subido en el techo de un vehículo bendiciendo a los vecinos con una escobilla de baño.

El vídeo generó duras críticas de la oposición que incluso llegaron a pedir su dimisión calificando su actuación como "intolerable e indignante".

El alcalde no dudó en pedir disculpas por lo sucedido, asegurando que no midió las consecuencias de su acto y que no quiso ofender a nadie con ello y, además, aseguró que había sido multado por la Guardia Civil con una sanción administrativa de 100 euros, cuyo pago ya está realizado.