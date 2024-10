Guterres denuncia que el ataque israelí contra la misión de la ONU en Líbano viola la ley internacional

11:10 h

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado desde el Vaticano, preguntado sobre el informa de la UCO sobre el caso Koldo, que "desde el Gobierno, cuando ha habido un mínimo abismo de corrupción se ha actuado con contundencia. Lo hicimos pidiendo el acta del exministro Ábalos y le abrimos un expediente de expulsión del partido". Asimismo, ha defendido que se ha actuado con "absoluta" transparencia y colaboración con la justicia.

"Somos un Gobierno limpio", ha sostenido y ha asegurado que "no tenemos nada que ver con estas prácticas". "No va a haber impunidad. Si hay corrupción, desde luego no va haber impunidad. Quien la hace, la paga", ha asegurado Sánchez.

Sobre la visita de Delcy Rodríguez a España, Sánchez ha reconocido que Ábalos le informó y que "se canceló esta visita" cuando " constatamos que había unas sanciones individuales". Asimismo, el presidente del Gobierno ha recordado que la vicepresidenta de Venezuela participó presencialmente el año pasado en una cumbre en Bruselas.