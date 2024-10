García Ortiz descarta dimitir tras su imputación: "Es lo menos gravoso y más prudente para la institución"

09:05 h

Pregunta de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez: "¿Va a ofrecer a los españoles la información que le demandan?". Sin embargo, el líder del PP pregunta por la relación del presidente del Gobierno con Víctor de Aldama.

"No me hable de tapar. No somos iguales ante los casos de corrupción", asegura Sánchez. "Actuamos con contundencia y estamos colaborando con la justica, al contrario que ustedes que montaban una policía patriótica", afirma el líder del Ejecutivo. "Por mucho ruido y por mucho insulto, no me van a sacar de ese carril", concluye Sánchez.

"Todos los caminos conducen a usted", asegura Feijóo. "Llegó como adalid de la corrupción y ha termino con mote en una trama de corrupción", afirma. "Márchese ya", apunta el líder del PP que señala que su dimisión es "de libro".

"Quedan mil días de legislatura y usted y su equipo actúan como si quedaran diez", comienza Sánchez que insiste en que lo que está haciendo el Gobierno es "gobernar". "No todos somos iguales. En el PSOE, quien hace la paga. Y en su partido, se ensalza a quien tapa la corrupción como hizo usted con Casado y Ayuso. De la A de Ayuso a la Z de Zaplana, tiene una letra del abecedario para cada caso de corrupción", concluye.