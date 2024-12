Sánchez, sobre Marisa Paredes: "Su compromiso con la democracia será un ejemplo para generaciones posteriores"

10:10 h

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho este martes que le resulta un “honor” que el PSOE haya presentado una denuncia contra él y ha asegurado que no se retracta de las declaraciones que han motivado las acciones judiciales porque considera que el Partido Socialista es una “organización corrupta”.

El PSOE comunicó este lunes que iniciará “de inmediato” acciones judiciales contra el alcalde de Madrid por vincular al partido con la trama de corrupción del caso Koldo y “dar por ciertas” las acusaciones del empresario Víctor de Aldama contra varios dirigentes socialistas.

Almeida ha reaccionado este martes a este anuncio en un desayuno informativo protagonizado por el portavoz del PP, Borja Sémper, donde también la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha calificado de “absoluto disparate” la denuncia anunciada por el PSOE contra el regidor de la capital.

El alcalde ha asegurado que todavía no le ha llegado la denuncia y que para él es un “honor” que el PSOE, “esa organización presuntamente corrupta, para que no se alteren las sensibilidades”, presente una denuncia contra él. “Además, que no se preocupen, que si tengo que ir iré, por supuesto, al acto de conciliación. Diré que no me retracto de absolutamente nada de lo que dije (...) y explicaré por qué considero que el PSOE es una organización corrupta”, ha abundado Almeida.