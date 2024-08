Irán reitera su derecho "legítimo" a responder a Israel por el asesinato del líder de Hamás

12:35 h

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha admitido que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 tendría un "efecto limitante" para el Gobierno de coalición, pero cree que la legislatura aún tendrían continuidad sin proyecto presupuestario. De entrada, ha instado al Ejecutivo a incluir en los PGE medidas audaces en materia de vivienda.

En declaraciones a Europa Press, Maíllo ha reconocido que la aritmética parlamentaria es "muy compleja en todo", no solo para los Presupuestos, y que es "justo" admitir que la situación política en Cataluña "condiciona" la gobernabilidad estatal.

Sin embargo, ha defendido que el debate presupuestario se debe afrontar para que cada formación se posicionen al respecto. Y preguntado por la hipótesis de que el Ejecutivo no lograra apoyo suficientes para sacarlos, ha opinado que eso sería un "elemento limitante" pero "no elimina ni mucho menos" la vigencia de la legislatura.

El coordinador federal de IU, cuestionado sobre si ve a la oposición presentando una moción de censura, ha manifestado que podría hacerlo pero está seguro de que no saldría adelante, salvo que PP y Vox contaran con el apoyo de Junts. "Nunca se sabe pero yo no le veo ninguna sustancia y creo que no se van a atrever a hacerla, porque el fracaso de una moción de censura tiene más repercusión negativa que la visión positiva que pudiera tener ese debate", ha zanjado.