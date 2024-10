Teherán advierte a los países de la región y a EEUU que no interfieran en el choque con Israel

08:30 h

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, mantuvo conversaciones este miércoles con sus homólogos de Reino Unido, Francia y Alemania para tratar de rebajar la tensión tras los ataques con misiles de anoche contra Israel. “La República Islámica de Irán no busca aumentar la tensión y la guerra, aunque no le teme. Advertimos a cualquier actor que no interfiera en este conflicto”, dijo a sus homólogos europeos, informó el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

“La República Islámica de Irán sólo utilizó su derecho a la legítima defensa basado en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y apuntó exclusivamente a bases militares y de seguridad del régimen sionista”, insistió el ministro.

La cartera indicó que Araqchí habló telefónicamente con la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock; el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, y el ministro de Exteriores de Reino Unido, David Lammy. También dijo que habló con diplomáticos de varios países más, pero no indicó cuáles.