El juez Peinado cambia la declaración de una testigo ante Juan José Güemes, al que imputó por contradecirla

08:00 h

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le exonera en la filtración de información de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y quienes reclamaron su dimisión ahora deben pedirle disculpas.

Sánchez ha interpretado de esta forma en rueda de prensa en Bruselas el informe de la Unidad Central Operativa en el que se afirma que no se han encontrado mensajes en el móvil de García Ortiz en el periodo en el que se filtró presuntamente información de la investigación por fraude del novio de la presidenta madrileña.

Al ser preguntado por ese informe, ha recordado que ha habido muchas horas de tertulias y "ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores" diciendo que el fiscal general debería dimitir "y resulta que hoy en el informe de la Guardia Civil se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave".

"¿Quién va a pedir disculpas?¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación", ha añadido.

Ha insistido el jefe del Gobierno en que en el informe de la Guardia Civil se constata que no ha habido ningún mensaje, y ante quienes afirman que se borraron, ha pedido "por favor" que se eleve el debate público y se exija a los que han acusado sin pruebas que pidan disculpas y asuman su responsabilidad. "La infamia, la acusación sin pruebas no puede quedar gratis en una democracia como la nuestra", ha recalcado antes de acusar a "quienes están al lado del bulo" de crear "una inmensa cortina de humo".

Otro informe de la UCO sobre el volcado del móvil del ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha concluido que, además de la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, tanto el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés como su sucesor, Ion Antolín, hasta hace unas semanas director de comunicación del PSOE, tenían conocimiento, antes de que se publicara íntegramente en un medio de comunicación, del correo en el que la pareja de Ayuso reconocía un fraude fiscal. Al ser preguntado por ello, Sánchez ha asegurado que con esas personas pasará igual que con el fiscal general del Estado porque no hay nada.

Frente a ello, ha vuelto a pedir a la pareja de Ayuso que aclare los presuntos delitos que ha cometido contra la Hacienda pública, ha instado a la presidenta madrileña a que asuma su responsabilidad política y ha insistido en reclamar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le exija asumirla. "La verdad de la cosa es que hay una presidenta de la Comunidad de Madrid que tiene una pareja que ha cometido un delito fiscal, y así él mismo lo ha reconocido, contra la Hacienda pública, y no sabemos -ha añadido- si ella era o no conocedora de esos delitos".