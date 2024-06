La Fundación Franco considera "esperpéntico" el anuncio de Cultura: "Busca callar a todos los disidentes de Sánchez"

14:48 h

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha hecho un llamamiento a colgar la bandera LGTBI en todas las instituciones, algo que es "obligación de los poderes públicos", y ha asegurado "no hay excusa" para no ponerla, salvo "ideológica o de odio" por parte de algunos municipios.

En este sentido, Redondo ha mencionado a las instituciones en las que gobierna "la derecha o extrema derecha", a las que ha recordado que no colgar la bandera LGTBI "no es acorde a la legislación, jurisprudencia o a la Constitución", como ha señalado durante la presentación de la campaña institucional 'Orgullosamente Libres' para el impulso de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI.

"Son municipios que no respetan la diversidad. No respetan la Constitución ese artículo 9.2, el disfrute de estos símbolos que representan la diversidad entroncan nuestra Constitución. A veces se escudan en decisiones judiciales que si se leen a la luz, son una clara contradicción desde el punto de vista legislativo y de la jurisprudencia. No hay inconveniente en que se cuelguen las banderas, es obligación de los poderes públicos. No hay excusa, salvo ideológica y de odio. No es una decisión acorde a la legislación, constitución o jurisprudencia", ha asegurado Redondo.

Por este motivo, la ministra ha animado a todos los ciudadanos que se encuentren "huérfanos" de símbolos en municipios como Toledo, Guadalajara o Valladolid, donde por decisión institucional no se "lucen las banderas", a acudir a la fachada del Ministerio de Igualdad, en Madrid, donde se exhibe una bandera "arcoíris" ligada a la "cultura y al arte", realizada por José Perea.