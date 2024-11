Ribera, al PP: "Si se burlan de los avisos rojos de Aemet es difícil prepararse para la siguiente emergencia"

09:20 h

Turno ahora para las preguntas a Teresa Ribera. "¿Cuál es el balance de su gestión como Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico?", interroga Miguel Tellado que califica a la vicepresidenta tercera de "fraude político" y "ministra a la fuga" y le afea que en 21 días no haya pisado aún la Comunitat Valenciana: "No sé como duerme por las noches". "Me temo que va a pasar bastante tiempo en los juzgados declarando por la gestión de la dana y el fraude los hidrocarburos"

Ribera recuerda a Tellado que la comparecencia sobre la gestión de la dana la hace a petición propia. "Es importante pedir responsabilidades a cada cual con su responsabilidad", apunta en referencia a la Generalitat valenciana.

"En 21 días no ha tenido tiempo de pisar Valencia y eso le acompañará toda la vida", replica Tellado que también afirma que Ribera es "egoísta".

"Hablo con rigor y transparencia", defiende Ribera que asegura que "no voy a hacerme fotos, voy a trabajar": "He estado trabajando desde el primer día". Ante la acusación de que no llevó a cabo obras para acondicionar el barranco del Poyo, cuyo desbordamiento ocasionó la riada, defiende que fue el Gobierno de Rajoy el que impidió las obras cuando dejó caer la declaración de impacto ambiental de esas obras que ella firmó como secretaria de Estado en 2011 y que caducó en 2017.