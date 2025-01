Von der Leyen dice que la UE está dispuesta a negociar con Trump desde ya: "Hay mucho en juego"

08:30 h

El nuevo presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes que "no confía" en el mantenimiento del alto el fuego entre Israel y Hamás y en la conclusión de las tres fases del acuerdo, aunque subrayó que la organización islamista está "muy débil". "No tengo confianza. Esa no es nuestra guerra, es su guerra, pero creo que están muy débiles en el otro bando (en referencia a Hamás)", manifestó al ser preguntado por una periodista en el Despacho Oval en si confía en poder mantener el alto el fuego en Gaza y en concluir las tres fases del pacto.

El mandatario republicano definió a su vez a la Franja de Gaza como un "enorme sitio de demolición" y recalcó que el enclave palestino "tiene que ser reconstruido de una manera diferente". "Gaza es interesante. Es un lugar estupendo. Está junto al mar. El mejor clima. Todo es bueno. Es como si se pudieran hacer cosas hermosas allí", aseveró, y a la pregunta de si contribuirá a su reconstrucción dijo: "Podría ser".

Trump también declaró este lunes que desea ser recordado en el futuro como un "pacificador y unificador" y destacó cómo su equipo ha jugado un papel clave en el cese el fuego en Gaza, lo que ha facilitado la liberación de algunos rehenes israelíes.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó este lunes a Trump por su investidura, asegurando que espera trabajar con él para lograr "el retorno de los rehenes restantes, destruir las capacidades militares y el mandato político de Hamás en Gaza y asegurarse de que el enclave nunca vuelva a ser una amenaza para Israel".

De no cumplir estos objetivos, las autoridades israelíes aseguran que continuarán la guerra en Gaza en lugar de extender el alto el fuego hacia su segunda fase, que implica el cese definitivo de las hostilidades.

Entre las autoridades israelíes el retorno de Trump se ve como una oportunidad para fortalecer sus intereses regionales, como ya ocurrió durante el primer mandato del magnate, en el que lograron establecerse los Acuerdos de Abraham, que normalizaron sus relaciones con Emiratos Árabes, Baréin, Sudán y Marruecos.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, felicitó este lunes a Trump, asegurando que el Gobierno palestino está listo para "alcanzar la paz" durante su mandato.