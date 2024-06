El Gobierno acusa a Ayuso de falta de patriotismo por conceder una medalla "fake" a Milei: "Se salta cualquier barrera de lealtad"

13:10 h

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado este viernes que él no dio orden de difundir el audio de la conversación mantenida este jueves con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y ha pedido disculpas. "No ha sido lo que yo quería hacer", ha dicho.

En dicha conversación, en la que ambos dirigentes se saludaron antes de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, celebrada este jueves en Zaragoza, el vicepresidente aragonés entregó a Bolaños el informe del Consejo Consultivo de Aragón sobre la legitimidad que tiene la Comunidad Autónoma para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. El ministro recogió el documento y le respondió que, asimismo, le enviará una copia del informe de la Comisión de Venecia con los argumentos jurídicos favorables a esta norma.

En todo caso, Nolasco ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que dicha conversación "fue una conversación pública, no privada". "Yo tenía ya el pinganillo puesto porque luego tenía que declarar ante ustedes. Y, como ustedes saben, yo siempre llevo el pinganillo después para hacer las intervenciones que tengan que hacer. Pero, en cualquier caso, vuelvo a repetir, no era una conversación privada", ha continuado Nolasco. "En cualquier caso, se graba y se difunde, lo que quiere decir es que fue no intencionadamente", ha explicado.

El vicepresidente del Ejecutivo aragonés ha tildado de "torticero" el tratamiento de esta conversación en algunos medios de comunicación y ha adelantado que tomará medidas en su equipo por la difusión de esta grabación.