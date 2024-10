Isabel Rodríguez propone "blindar el parque de vivienda pública" para que no se pueda vender a precio libre

09:40 h

Pregunta ahora de Podemos a María Jesús Montero. "¿Tiene el Gobierno la intención de corregir su giro a la derecha?", cuestiona Ione Belarra.

"Nos conocemos bien. Su formación política y la mía nos conocemos bien: hemos compartido gobierno y proyecto político", asegura la vicepresidenta primera que asegura que "no respeta" que "cuando no participan de un Gobierno no son de izquierda": "Nosotros somos la izquierda transformadora" . "No somos el adversario. El adversario son las derechas que están amenazando a las democracias", apunta Montero.

"Ya solo mandan ustedes y no está el ruido del trabajo de Podemos", defiende Belarra que asegura que el Ejecutivo ha dicho adiós a las medidas sociales. La diputada morada recuerda a Montero que para tener presupuestos tendrán que tener en cuenta las exigencias de Podemos: la ruptura con Israel y tomar más medidas en materia de vivienda.

"Ese discurso es un discurso que no compra nadie. No puede ser que sean los únicos legítimos para repartir carnets de izquierda", asegura Montero. "Este es un discurso que no se sostiene. Le están haciendo el juego a la derecha", concluye la vicepresidenta primera.