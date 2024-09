Montero insiste en que "el acuerdo entre ERC y PSC no supone ninguna quiebra de la solidaridad territorial"

10:05 h

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha replicado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no tiene que esperar a que se celebren los congresos de Junts y ERC para presentar de nuevo la senda de déficit, paso previo para los presupuestos de 2025, y hacerlo así es una "excusa mala".

"No tiene que esperar a ningún congreso, al menos al nuestro no. Creo que hay cosas que tienen o que requieren de muchísima urgencia, prisa y me parece pues una excusa mala decir que tiene que esperar", ha declarado a los medios preguntado en el Congreso por esta cuestión.

Sánchez dijo el miércoles desde Nueva York que "el plan A" del Gobierno es aprobar los presupuestos con el apoyo de todas las fuerzas políticas, pero para presentar de nuevo la senda de déficit esperará a que se celebren los congresos de Junts y ERC, que tendrán lugar a finales de octubre y finales de noviembre, respectivamente.

El Gobierno aplazó la nueva votación de la senda de déficit, prevista este jueves en el pleno del Congreso, para tener más margen para negociar al no contar con los apoyos parlamentarios suficientes ante el rechazo de Junts, que ya votó en contra en la primera votación en julio.