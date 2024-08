El Gobierno dice que el PP "prefiere copiar las políticas de la ultraderecha" en materia migratoria

12:48 h

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, "la declaración de una situación de emergencia migratoria" en España y que "se activen todos los mecanismos que un Estado como España tiene a su alcance en el ámbito europeo, para que también se colabore desde las instituciones europeas en la protección de nuestras fronteras y en la habilitación de las políticas que sean necesarias para hacer frente a esta crisis migratoria".

Gamarra, que ha participado este martes en los Cursos Europeos de Verano organizados en Pamplona por Diario de Navarra y Equipo Europa, ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación que, "sin duda alguna, uno de los problemas que hoy tenemos en España, que es una crisis migratoria como la que estamos viviendo, no puede ser entendido como una crisis nacional o que solo afecta a España y que tiene que tener una política única y exclusivamente interior". "El gran problema que tenemos ante esta crisis migratoria, la crisis migratoria posiblemente más grave que hemos vivido en los últimos años, es la ausencia absoluta de una política migratoria de Estado por parte del Gobierno de España, pero además la ausencia absoluta de una política migratoria que nos ha llevado a la inacción durante los últimos meses", ha criticado.

La dirigente 'popular' ha indicado que "lo que hoy se vive en Canarias, lo que hoy se vive en Ceuta, no es nuevo, no es algo que no estuviera advertido y es algo de lo que se lleva alertando y avisando al Gobierno de España desde hace ya más de un año, y sin embargo el Gobierno de España lo único que ha demostrado es que está en cómo permanecer él en el poder pero no en resolver los problemas que tenemos los españoles y cómo afrontar esta crisis migratoria".

Por ello, Cuca Gamarra ha exigido "una política de Estado" y "la declaración de una situación de emergencia migratoria". "Volvemos a exigir un plan de contingencia que tenga recursos económicos para que las administraciones, las Comunidades Autónomas, las ciudades autónomas, puedan hacer frente al gasto extraordinario que están sufriendo. Volvemos a exigir una Conferencia de Presidentes para que se pueda abordar como una cuestión de todos y por tanto entre todos se pueda resolver habilitando los recursos que el Gobierno de España tiene la obligación de habilitar", ha afirmado.