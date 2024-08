El PP reprocha ahora a Sánchez su cambio de postura al hablar ahora de "devoluciones"

11:05 h

El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha criticado "los bandazos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia migratoria, cuando en Mauritania habló de ofrecer trabajo a jóvenes mauritanos y en Gambia defendió las "deportaciones", algo que, si llegan a plantear los populares, se les llamaría de "xenófobos". Además, ha advertido de que el Ejecutivo no puede plantear "trágalas" y cree "preocupante y peligroso" que el Ejecutivo no tenga una política migratoria "rigurosa".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Sémper ha señalado que no le suena "mejor" que Sánchez, durante visita a África, haya asegurado que es "imprescindible" el retorno de los inmigrantes irregulares, y ha dicho que le parece "extraordinariamente mal que no haya una política migratoria y el Gobierno no asuma con el rigor, con la seriedad y la profundidad necesaria un fénómeno como el de la inmigración porque se habla de derechos humanos".

En este sentido, ha recordado que los populares llevan meses reclamando al Gobierno "que actúe, que convoque a las comunidades autónomas y a los partidos políticos, y que interactúe con Europa".

También ha reclamado que dote de recursos a las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) y que, cuando los migrantes lleguen a Europa, "tengan un trato humanitario y vivan en condiciones necesarias para que puedan desarrollar un proyecto vital y tengan un horizonte".