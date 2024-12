Óscar López oficializa su candidatura para liderar el PSOE-M: "El PP quiere convertir Madrid en un club privado"

10:55 h

Óscar López oficializa su candidatura como secretario general de los socialistas madrileños y se pone en manos de los militates porque "en el PSOE deciden los militantes". Tras recordar que "Madrid es el epicentro de la corrupción del PP", recuerda que el PSOE-M estuvo a punto de lograr el Gobierno de la Comunidad en 2003, en 2015 y en 2019 y "todos sabemos lo que pasó".

Tras venderse como un "militante más", López destaca que lo que aporta es "experiencia": "He trabajado con los mejores, José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Rubalcaba y Pedro Sánchez, de los que he aprendido mucho". "He cometido errores, pero también he acumulado mucha experiencia", destaca.

"Vamos a hacer posible el cambio en Madrid en 2027. Vamos a ganar Madrid con un proyecto de izquierdas valiente", asegura López. "El PP quiere convertir Madrid en un club privado", explica el también ministro que insiste en que esto lo "sabe todo Madrid".

López recuerda los casos alrededor de Isabel Díaz Ayuso: de las muertes en residencias a los negocios de su pareja. "Esta es una misión de servicio público", apunta y insiste en que conoce "cómo funciona la fachosfera".