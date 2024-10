Israel ataca objetivos en Gaza, entre ellos un hospital, al cumplir un año de los ataques de Hamás

08:40 h

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto expediente al policía municipal que denunció por un artículo inexistente a la comunidad de vecinos que colocó una lona con el número 7.291, en referencia a la cifra de fallecidos en las residencias de la región durante la pandemia, acompañado de la frase "No. No se iban a morir igual" y "1.500 días desde los protocolos de la vergüenza. 7.291 personas fallecidas en residencias. 0 explicaciones". Según adelanta la Cadena Ser, el área de Seguridad ha abierto investigaciones y estudia si tomará o no algún tipo de medida disciplinaria al agente.

En el escrito de denuncia, el agente municipal aludió a un artículo inexistente de la ordenanza de publicidad exterior y, según el relato los vecinos del edificio en el que se colgó la lona, les presionó para que la retiraran.

La sanción se impuso el pasado mes de abril después de que el policía municipal acudiese junto a un compañero a un edificio donde Más Madrid había desplegado esta lona. Se trataba de un bloque situado junto al parque de La Elipa. La pancarta estuvo diez días en la fachada, al igual que una similar con idéntico mensaje en la avenida de la Albufera. La Junta Electoral obligó a su retirada tras una denuncia del PP, que consideraba que ambas contenían publicidad electoral, ya que estaban convocadas ya las elecciones europeas.