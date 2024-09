Machado dice que la vida de González Urrutía "corría peligro": "Luchará desde afuera y yo lo seguiré haciendo aquí"

19:30 h

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no descarta que él y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúnan con el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, recién llegado a Madrid para solicitar asilo, al regresar a España.

"Le he dicho que cuando regrese a Madrid me encantará verle y darle un abrazo. Él me ha dicho que lo mismo para mi y para el presidente, pero el momento en que se encuentre con él, que desde luego estoy seguro que en algún momento se producirá, lo desconozco", ha dicho Albares en una entrevista en el canal 24 Horas de RTVE.

Así se ha expresado cuando la periodista, citando fuentes próximas al opositor venezolano, le ha preguntado acerca de la reunión prevista para el próximo jueves entre González Urrutia, Sánchez y él mismo, ante lo que ha dicho que no conoce la agenda del presidente del Ejecutivo.

Acompañado del ministro de Exteriores, el presidente se encuentran en un viaje oficial en China en el que será recibido por su homólogo chino, Xi Jinping.

La entrevista concedida a RTVE se ha producido pocas horas después de que el ex candidato presidencial y abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela aterrizara en Madrid en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas para pedir asilo, proceso que Exteriores ha adelantado que será "favorable".