10:55 h

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, también comienza su intervención felicitando el día de la Comunitat Valenciana y dedica los primeros minustos de su discurso a hablar sobre la ley que reduce condenas a presos de ETA. "A Feijóo le he visto envalentado con ETA, quizás sea para tapar su intervención. Han vuelto al infame lema de Txapote", asegura.

"Me dirijo a las tres derechas, la española y la catalana. Mienten con los inmigrantes", afirma Rufián a los que pregunta si "6.000 niños africanos son una emergencia". "35.000 niños de Ucrania sí, pero 6.000 africanos, no. No es un tema cultura, es racial. Quizás ustedes son racistas", asegura el republicano.

"A las derechas no les gusta el pacto de financiación porque no lo han hecho ellos", defiende el diputado de ERC que también asegura que "la derecha catalana que acabará haciendo presidente a Feijóo". "El dinero de los catalanes es de todos, pero su lengua no. Dame tu oro, pero no tu cultura me suena más a conquistador que a socialista", asegura.