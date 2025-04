La Unión Europea lamenta la muerte del papa Francisco: "Inspiró a millones"

08:19 h

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, señalado por el manejo de información sensible del Gobierno en el llamado caso 'Signalgate', compartió datos militares en otro chat que incluía a dos familiares y a su abogado personal, según informó este domingo The New York Times.

Hegseth compartió datos sobre los bombardeos de EE.UU. a los rebeldes hutíes del Yemen del 15 de marzo en un chat privado de la aplicación de mensajería Signal en el que estaban su esposa Jennifer, su hermano Phil y su abogado Tim Parlatore, según dijeron al Times cuatro personas anónimas conocedoras de ese chat.

La esposa de Hegseth, Jennifer, es una exproductora de Fox News, mientras que su hermano y su abogado tienen cargos en Defensa: el primero como asesor y el segundo como comandante de la Marina.

La noticia se conoce tras la polémica a finales de marzo del caso Signalgate, en el que el Gabinete de EE.UU. usó un chat de Signal para intercambiar información sobre aquellos mismos bombardeos en Yemen sin reparar en que se había invitado al grupo por error a un periodista, quien publicó las conversaciones.