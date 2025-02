La expareja de Ábalos no sabía quién pagaba el piso y dice que el exministro no medió para contratarla

Jessica Rodríguez, la mujer con la que José Luis Ábalos mantuvo una "relación particular", ha dicho al juez que no sabía quien pagaba el piso en el que residió dos años en Madrid y ha asegurado que el exministro no medió para que la contratasen en Ineco y Tragsatec, empresas gestionadas por Transportes, según informa EFE.

La mujer ha comparecido este jueves como testigo en el Supremo para aclarar las circunstancias sobre el piso en el que residió dos años y medio, su contratación en dos empresas dependientes de Transportes y los viajes oficiales a los que acompañó al exministro.

Según fuentes jurídicas, Rodríguez ha explicado al juez que disfrutó de esa vivienda en un inmueble en la Plaza de España de marzo de 2019 a septiembre de 2021 pero que no sabía quien lo pagaba.

Ha añadido que si tenía algún problema en la vivienda, ella debía de llamar a Luis Alberto Escolano, socio del empresario Víctor de Aldama, y en caso contrario al ex asesor del exministro Koldo García porque así se lo dijo este último. Ella, ha precisado, entró a vivir en ese piso a través de Koldo. La UCO sostiene que Aldama era el que se hacía cargo de pagar los 2.700 euros de alquiler a través de su socio como contraprestación a la supuesta intermediación de Ábalos en sus negocios.

Pero Koldo García declaró, en cambio, que se trataba de un piso de empresa en el que la dejaban pernoctar, y que pagaban Escolano y su hermano Joseba. En su interrogatorio, que ha durado 45 minutos, las partes también la han preguntado por sus contratos en Ineco y Tragsatec, empresas gestionadas por el Ministerio de Transportes. Al respecto, ha excluido de toda responsabilidad de dichos contratos al exministro al señalar que hizo todas las gestiones a través de Joseba y que, por tanto, no le pidió nada a Ábalos ni este medio para que la contrataran.

Igualmente, las partes la han interrogado acerca de los 16 viajes oficiales en los que acompañó al exministro, según reveló la UCO en uno de sus informes, si bien no ha trascendido detalles de esta cuestión. Por otra parte, las fuentes han señalado que la declaración de Escolano, que estaba citado para comparecer después de Rodríguez, se ha suspendido, aunque se desconocen los motivos.