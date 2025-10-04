Fallece el expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años

El expresidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha fallecido este domingo a los 66 años tras padecer un cáncer, ha informado el PSOE de Extremadura.

El que fuera secretario general del PSOE de Extremadura durante 16 años y presidente de la Junta a lo largo de tres mandatos, reveló en 2023 que le detectaron un tumor en el estómago del que tuvo que ser operado, una enfermedad que finalmente ha acabado con su vida.

Se trata de una figura clave en la historia del socialismo extremeño y también de la propia autonomía, como lo ha definido su partido en la región, del que estuvo al frente desde 2008 hasta 2024. En ese período, el PSOE ganó en tres ocasiones las elecciones autonómicas, lo que le sirvió para ser presidente de la Junta de Extremadura durante 12 años: dos mandatos consecutivos, de 2007 a 2011 y de este año a 2015, y un tercero de 2019 a 2023.

Fue el segundo presidente socialista de la Junta tras tomar el relevo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, con quien entabló una profunda amistad y un recorrido compartido de ideales y valores en Olivenza (Badajoz), su municipio natal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado con "enorme tristeza" la muerte de Guillermo Fernández Vara, al que ha definido como un "referente socialista" y un "ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público". El jefe del Ejecutivo ha destacado en un mensaje en la red social X que Fernández "dedicó su vida a Extremadura" y que "su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España". Sánchez ha enviado su "abrazo más sentido a su familia y amigos".

El pacense Miguel Ángel Gallardo, quien tomó el relevo de Fernández Vara al frente de la Secretaría General del PSOE extremeño, ha afirmado, a través de un comunicado oficial, que con el fallecimiento de Fernández Vara, una persona que dedicó toda su vida a servir a su tierra, "se va un pedazo de nuestra historia" reciente. "Su pérdida duele profundamente a toda la familia socialista", ha expuesto el líder socialista.

Su sucesora al frente del Gobierno extremeño, María Guardiola (PP), ya ha manifestado su reconocimiento y gratitud hacia su figura, y ha declarado tres días de luto oficial en esta comunidad autónoma. A su juicio, Fernández Vara ejerció "con entrega sus responsabilidades públicas" y lo hizo "con honor, con esfuerzo y con un trato de cercanía que siempre recordaremos".

"Extremadura pierde a un político y a un servidor público que defendió sus ideas desde la moderación y el respeto al Estado de derecho. Sobre todo amaba a su tierra y, en esta última etapa, incluso en los momentos más difíciles, permaneció en contacto para facilitar lo que estuviera en su mano", ha resaltado Guardiola.

Esta información sustituye a otra que recogía el desmentido de la muerte de Fernández Vara por parte de su familia y del PSOE horas antes de que esta se produjera.