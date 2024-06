Feijóo abre la puerta a una moción de censura tras las europeas

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera que es "política ficción" pensar en este momento en presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez pero no ha descartado recurrir a esa "herramienta" en el futuro si se da el "contexto adecuado" y piensan que puede "ser útil en ese contexto".

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha vaticinado el "final del túnel del PSOE" si en las elecciones europeas del domingo la mayoría social se convierte en "una mayoría electoral" contra "la corrupción" y "la parálisis" del Gobierno.

Al ser preguntado expresamente si considera como ciencia ficción presentar una moción de censura si hay una rotunda victoria del PP en las europeas y contar con el apoyo de Junts, Feijóo ha dicho que a él no le "gusta hacer una política ficción" y ha recalcado que él quiere ser "un político previsible" y "respetuoso con las instituciones".

Dicho esto, ha asegurado que van a ver lo que pasa el domingo en las elecciones europeas, mostrándose convencido de que el PP es "la alternativa" a Pedro Sánchez, algo que, a su entender, "saben todos los españoles". "Si esa mayoría social que no está de acuerdo con lo que está pasando en este ambiente de corrupción política y corrupción económica en la que se mueve España, en esta parálisis del Gobierno en el que llevamos casi un año, si esa mayoría social se convierte en mayoría electoral y el 9 de junio mandan un mensaje, entiendo que todos los ciudadanos veremos más próximo el final del túnel", ha manifestado.

Sobre las "herramientas" que, según ha dicho, el PP podría utilizar en ese caso, Feijóo ha respondido que usarán "todas" las que consideren "oportunas". En el caso de la moción de censura, ha reconocido que es una de esas herramientas pero ha admitido que para presentarla "hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto". "Es lo que le puedo decir para ser un poco serio y para respetar un poco las instituciones de mi país", ha apostillado.c

Con respecto al caso contra la mujer de Sánchez, Feijóo ha señalado que "nadie se cree en España que el presidente del Gobierno no supiese las relaciones económicas, empresariales y comerciales de su mujer" al tiempo que ha insistido en que tendrá que dar explicaciones en la comisión de investigación en el Senado porque, según ha dicho, no las ha dado hasta ahora.

Al ser preguntado si van a llamar también al Senado a Begoña Gómez, Feijóo ha indicado que a él no le gusta "meter a la familia del presidente del Gobierno en una Cámara e interrogarle", ya que, según ha subrayado, "el responsable político es el presidente del Gobierno". Por eso, ha añadido que el PP estará "muy atento al sumario de investigación por corrupción y tráfico de influencias de la esposa del presidente del Gobierno", así como "al volcado de los móviles y al sumario". Es sí, ha dicho que "sorprendentemente todavía no tienen información suficiente del caso Koldo" por si hay "alguna relación entre este caso y el que afecta al "entorno del presidente". "Queda todavía mucho trabajo por hacer", ha exclamado.

Feijóo ha asegurado que él respetará las decisiones que tome la Justicia en este asunto, pero ha señalado que desde el punto de vista ético, político y moral, en su opinión, Sánchez "no puede seguir siendo presidente del Gobierno porque si la sospecha de corrupción ha conllevado un sumario y una investigación a su entorno, a su familia, el responsable político es quien lo ha permitido".

Al ser preguntado entonces si está pidiendo la dimisión de Sánchez, Feijóo ha señalado que en la Unión Europea "no sería posible tener un primer ministro en el que su mujer esté siendo investigada en un juzgado" y ha recordado que Antonio Costa presentó su dimisión como primer ministro de Portugal por un asunto que afectó a su jefe de gabinete.

La amnistía es "inaplicable"

Con respecto a la ley de amnistía, Feijóo ha asegurado que Europa no puede pronunciarse sobre la ley porque la norma no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero ha recalcado que es "inaplicable". Además, se ha mostrado convencido de que la UE "no va a dejar sola a España" y va a aplicar los tratados europeos, máxime cuando, en su opinión, la ley ahora tiene "más visos de inconstitucionalidad" que al inicio porque "incluye la traición y los delitos de terrorismo".

"La ley no se ha publicado y la Comisión, en consecuencia, no se puede pronunciar", ha declarado Feijóo. A su entender, es "evidente" que el Gobierno "quiere esperar" a que pasen las elecciones europeas y "que ningún juzgado ni tribunal se puedan manifestar" hasta su publicación, que es cuando "entra en vigor".

En cualquier caso, ha recordado que hace meses la Comisión Europea instó al Gobierno a "contestar una serie de preguntas sobre la tramitación y el contenido del proyecto en ese momento". A su juicio, desde entonces hasta ahora esa norma "tiene más visos de inconstitucionalidad" y "de estar en contra de los tratados europeos que antes porque ahora incluye la traición y los delitos de terrorismo".

"Europa no va a dejar sola a España"

Al ser preguntado por el hecho de que el PP no haya arrancado una censura taxativa contra la ley de amnistía y se haya limitado a decir que Europa defenderá el Estado de Derecho, Feijóo ha señalado que él no está "preocupado por ese asunto" porque "Europa no va a dejar sola a España" sino que "va a aplicar los tratados" y "garantizar que el Estado de Derecho va a ser obligatorio" en todos los países de la Unión.

"No es casualidad que la señora Von der Leyen haya llegado a España la semana en la que se aprueba la amnistía. No me preocupa pues las manifestaciones de Von der Leyen, al contrario", ha dicho, para añadir que ha "hablado" con ella sobre esta norma. En este punto, el líder de PP se ha mostrado "convencido" de la "inconstitucionalidad" de la ley de amnistía y "de que está en contra de los tratados". "Y en consecuencia, esa ley no se va a aplicar en España", ha abundado.

A renglón seguido, Feijóo ha explicado que disponen de tres meses para recurrir tras su publicación, por lo tanto "mucho tiempo". Además, ha indicado que los tribunales que "tengan algún asunto relativo a la amnistía pueden y deben pronunciarse" y la Comisión Europea, que empezará a "funcionar en el mes de junio o julio" tras los comicios, "también actuará en consecuencia".

Cree que el Congreso no tenía legitimidad para aprobar la amnistía

Según ha recalcado, esta ley "va a tener bastantes recursos de inconstitucionalidad" porque "va en contra de los tratados de la Unión Europea" y "no es susceptible de aplicarse porque va en contra del ordenamiento jurídico". "Y además, estoy convencido que el Congreso de los Diputados no tenía legitimidad para aprobar esa ley, porque los diputados no podemos hacer lo que queramos", ha dicho, para añadir que no pueden aprobar leyes que no estén de acuerdo con el ordenamiento jurídico, citando por ejemplo la pena de muerte.

A su entender, la ley de amnistía "es una concatenación de una corrupción política que ha dado lugar por siete votos a conseguir la presidencia del Gobierno". "Llevamos siete meses trabajando para siete votos. Este es el resumen de esta legislatura", ha afirmado.

Ante el hecho de que el presidente de Castilla-La Mancha también vaya a activar su recurso desde su comunidad, Feijóo ha asegurado que Emiliano García-Page "siempre dijo que esa ley era inconstitucional" y ha añadido que ahora "lo que ha dicho es que va a solicitar un informe a su consejo consultivo", sin que haya "dicho taxativamente que la va a recurrir". "Pero también es verdad que en este momento, en el PSOE decir esto es una herejía. En el Partido Socialista hay un miedo atroz a lo que ellos llaman el amo, es decir, al presidente del Gobierno, y en consecuencia, bueno, pues es un gesto", ha admitido.

"El Gobierno nos ha mentido de forma masiva"

Feijóo ha acusado al Gobierno de "mentir de forma masiva" porque no incluyó esta norma en su programa electoral. Además, ha advertido de que si supone el "fin del procés" como dice el Ejecutivo porque los independentistas hablan de que es el "inicio" y apuntan a un referéndum, hablando de "derogar el régimen del 78".

Al ser preguntado si, en caso de empate, se deducirá que la sociedad española legitima la amnistía, Feijóo lo ha rechazado porque, según ha dicho, "no se somete a consideración" esta norma. Dicho esto, ha ofrecido la papeleta del PP a todos aquellos españoles que estén contra de esta norma porque han sido "muy claros". También ha dicho que el PP es la "garantía de la garantía de la alternativa política en España". "Y por eso creo yo que el 9 de junio el Partido Popular va a ganar las elecciones europeas, a pesar de que el Partido Socialista nos saca más de 13 puntos de ventaja", ha dicho, en alusión a la encuesta del CIS.