Puente cree que el plan de vivienda del PP retrotraería a la burbuja inmobiliaria de 2008

12:29 h

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido este domingo la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, incluida en la proposición de ley que ha presentado el PSOE para prohibir que los partidos políticos ejerzan la acusación popular en procesos judiciales.

"No creo que ese delito deba figurar en el Código Penal, me parece bien que se suprima", ha dicho Puente en una entrevista en la Cope, en la que se ha declarado católico, pero ha asegurado que no le ofende el momento de LalaChus en las Campanadas de TVE mostrando una estampita con el rostro de la vaquilla de El Grand Prix.

"A mí que esa señora saliera en las campanadas con una estampita de la vaquilla de un programa televisivo con el Sagrado Corazón particularmente como católico no me ofende ni me siento ofendido, me ofenden otras cosas que pasan dentro y fuera de la Iglesia".

El ministro ha argumentado que el delito de ofensas religiosas es un "concepto muy vidrioso que aboca a situaciones difícilmente explicables en una democracia".