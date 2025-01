Baltar seguirá en el Senado tras la condena por el caso que permitió al PP acelerar su final en la Diputación de Ourense

El Tribunal Supremo dictó el 17 de enero la sentencia que, comunicada este lunes, ratifica que José Manuel Baltar cometió un delito contra la seguridad vial mientras conducía un vehículo oficial de la Diputación de Ourense. La consecuencia penal para el actual senador del PP por designación del Parlamento gallego es la mínima posible, en línea con lo solicitado por la Fiscalía, que ejerció la única acusación: 1.800 euros de multa con un año y un día de retirada del permiso de conducir .

El Tribunal Supremo confirma que Baltar conducía el vehículo oficial "sin lugar a dudas" a "al menos 204 kilómetros por hora", los 215 que captó el radar menos el 5% de margen de error del dispositivo. El fallo, contra el que no cabe recurso, es el segundo de carácter penal contra el baltarismo y llega, como en la primera sentencia contra el clan, cuando el condenado ya no ostenta la presidencia de la Diputación Provincial de Ourense, que la familia Baltar controló durante más de tres décadas.

El próximo mes de marzo se cumplirán diez años desde que la Audiencia Provincial de Ourense confirmó la condena al patriarca de la dinastía, José Luis Baltar, por prevaricar con 104 enchufes en la Diputación Provincial. Esas cien colocaciones tuvieron como beneficiarios a personas vinculadas al congreso provincial del partido que poco después, hace ya 15 años, fue convocado para aprobar la sucesión en el PP de Ourense: Baltar padre por Baltar hijo. La herencia fue aprobada a pesar de la intensa campaña en contra de la dirección gallega de la formación en la que supuso la primera derrota interna de Alberto Núñez Feijóo.

La condena de Baltar padre no tuvo ningún efecto práctico directo. Cuando se hizo firme su inhabilitación para cargos públicos por nueve años, ya llevaba dos fuera de la presidencia de la Diputación Provincial, que había legado a su hijo en 2012. El heredero revalidaría el trono provincial tras las elecciones municipales de 2015 por mayoría absoluta, que no lograría en 2019, pero sin embargo conservó el cargo gracias al intercambio de votos con Democracia Ourensana: la presidencia de la Diputación a cambio de la alcaldía de la capital provincial para Gonzalo Pérez Jácome, en ese momento líder de la tercera fuerza en votos de la ciudad.

También en 2023 se produjo un pacto del PP con Jácome, con la dirección popular facilitando la alcaldía al líder del DO –que esta vez era la primera fuerza– con la condición de no perder la Diputación de Ourense. Pero el caso del exceso de velocidad al volante del coche oficial estalló antes de las elecciones municipales, debilitando el frente baltarista, que perdió fuerza de una vez por todas cuando se confirmó, tras el paso por las urnas, que en la nueva vuelta electoral no se había logrado la mayoría absoluta. Fue entonces cuando comenzó la operación, presentada dos días antes de las constituciones de los nuevos ayuntamientos, para lograr la renuncia de José Manuel Baltar a volver a ser presidente.

La persona elegida para ocupar en la presidencia de la Diputación –y posteriormente, también en el liderazgo provincial del partido– la silla que llevaba el apellido Baltar desde 1990 fue Luis Menor, alcalde de Pereiro de Aguiar y cargo de máxima confianza de Alfonso Rueda. Esta fue, posiblemente, la verdadera consecuencia política del caso por exceso de velocidad incluso antes de que llegara a juicio. Un detonante para que Rueda consiguiera, frente a un baltarismo en horas bajas pero no extinguido como estructura de poder, lo que Feijóo no había conseguido en 2010 y había desistido de volver a intentarlo.

Ese juicio lo evitó Baltar a lo largo de 2024 gracias a que la misma dirección del partido decidió, en el verano de 2023, concederle uno de los escaños del Senado por designación del Parlamento de Galicia que quedaron vacantes tras las elecciones generales, al irse de la Cámara alta Feijóo y Miguel Tellado en dirección al Congreso. Como miembro de la Cámara alta, adquirió la condición de senador, con la que sólo puede responder penalmente ante el Tribunal Supremo, que ahora le impone la sentencia relativizada este lunes por Rueda, que rechazó de inmediato la demanda de dimisión que reclamaron BNG y PSOE. Al final, al igual que el padre, la sentencia le llega al hijo de Baltar cuando ya no está en la Diputación.

Poco después de que el Tribunal Supremo hiciera pública la condena a José Manuel Baltar, tanto Alberto Núñez Feijóo como Alfonso Rueda fueron preguntados por los periodistas sobre la continuidad del dirigente ourensano como senador designado por el Parlamento de Galicia Y ambos evitaron pedirle la dimisión al tiempo que relativizaron la sentencia.

Así, el presidente de la Xunta señaló que no tenía la "intención de pedirle que deje el cargo de senador", que aceptó por decisión del PPdeG en el verano de 2023 y llamó a comparar "lo que se dijo sobre "cuáles podrían ser las sanciones y lo que es la sentencia”, que corresponde a la pena mínima solicitada por la Fiscalía. En todo caso, señaló, "tiene que cumplir" lo impuesto por el Supremo.

Su antecesor en el cargo y actual líder del PP, por su parte, fue más allá al reducir la condena penal de Baltar a una "falta del código de circulación". Feijóo también señaló que el político ourensano tiene que "cumplir la pena" de multa y la retirada del permiso de conducir y evitó referirse a la posibilidad de pedirle la dimisión pese a que le preguntaron específicamente sobre el asunto.