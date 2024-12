El fiscal general del Estado asegura estar tranquilo ante la investigación en su contra

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado este viernes vivir en una situación de "tranquilidad" ante la investigación abierta contra él por la presunta revelación de secretos en relación a la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, informa EFE.

"Es una situación compleja, no es banal", ha apuntado García Ortiz en una conversación con los periodistas en la recepción institucional en el Congreso de los Diputados por el Día de la Constitución, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha dado también, en otro encuentro con periodistas, su "pleno respaldo".

García Ortiz ha afirmado que, "como cualquier imputado", espera que el caso se resuelva a su favor y que, como servidor público que es, está para hacer su trabajo. El fiscal general se ha mostrado prudente y no ha querido entrar a valorar el tiempo que se puede alargar su investigación.

No obstante, no ha querido pronunciarse respecto a la declaración judicial de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya que no es el fiscal de ese caso.