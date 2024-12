Más del 20% de las mujeres españolas entre 55 y 64 años consumen cada año hipnosedantes

Un estudio liderado desde la Universidad de Santiago alerta de un gran incremento del consumo de hipnosedantes en la población española en los últimos años, especialmente entre las mujeres. En concreto, entre los años 2005 y 2022, el consumo de hipnosedantes pasó en España del 3,7% al 9,7% de la población. Entre las mujeres, este porcentaje crece hasta el 12,1%, el mismo dato alcanzado en el máximo de la serie histórica, entre los años 2011 y 2013, coincidiendo con los efectos de la crisis económica de la gran Recesión.

El artículo Consumption of hypnosedatives in Spain: characterization and time trends, 2005-2022 fue publicado en Gaceta Sanitaria y entre sus autoras aparecen las profesoras del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la USC, Mónica Pérez Ríos (investigadora principal del proyecto), Leonor Varela, Julia Rey y Cristina Candal; junto con Carla Guerra y Ana Teijeiro, doctoras del área, y Nerea Mouriño.

La investigación destaca la mayor incidencia de este fenómeno entre las mujeres, especialmente en las de edades entre 55 y 64 años, de las que más del 20% habían consumido este tipo de fármacos en el año 2022. Sin embargo, el equipo subraya que existe también “un aumento preocupante del consumo en poblaciones más jóvenes”. Los datos apuntan a que las personas con estudios básicos e intermedios y las desempleadas o económicamente inactivas presentan datos de consumo mayores.

La profesora Pérez Ríos explica que "los trastornos mentales representan un reto para la salud pública por su alta prevalencia y el impacto en la calidad de vida y morbimortalidade de las personas”

Los hipnosedantes son un grupo de psicofármacos depresores del sistema nervioso central con efectos ansiolíticos. Entre los más empleados están Lorazepam, Bromazepam, Alprazolam, Diazepam, Clonazepam, Lormetazepam y Zolpidem. Habitualmente son recetados como tratamientos para el insomnio, el estrés, la ansiedad, la depresión y otras situaciones.

Galicia (14,1%), Canarias (13,6%) y Andalucía (12,5%) son las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de consumidoras y consumidores de hipnosedantes. En todos los territorios del Estado se produjo un gran incremento desde el año 2005, especialmente en Cantabria, La Rioja y Andalucía. En Galicia el aumento fue del 200%, desde el 4,6% de 2005.

La investigación se elaboró a partir de los datos de la Encuesta sobre Consumo de Alcohol y otras Drogas en España y cuenta con la financiación del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad. Las autoras del estudio señalan que “es crucial actualizar los planes autonómicos de adicciones, promover estrategias preventivas y la colaboración entre autoridades sanitarias, profesionales médicos y la población para abordar las desigualdades en salud mental y asegurar una atención adecuada y una prescripción responsable”.