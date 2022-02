El Gobierno asume que el PP se deshará de Casado y apostará por Feijóo

En la Moncloa se andan estos días con pies de plomo antes de deslizar cualquier tipo de mensaje público relacionado con la crisis existencial del PP. En privado, aún hay quien no puede contener la sonrisa cuando se le pregunta por la situación de Pablo Casado y el principal partido de la oposición, aunque cada vez son más los que optan por la prudencia y empiezan a sopesar las consecuencias de un cambio de líder en Génova. "La realidad es que a nosotros lo que nos va bien es que siga Casado", admiten fuentes del Gobierno y del Partido Socialista a infoLibre. Formalmente en lo que insisten es en poner el foco en la estabilidad política del país: "Nos preocupa la situación del PP en cuanto a la inestabilidad que eso genera, que no es buena para nadie", razonan.

Casi las únicas referencias en público a la crisis de los populares han salido estos días de boca del propio presidente del Gobierno, que este lunes durante una comparecencia oficial en la Moncloa junto a la primera ministra de Dinamarca evitó hacer sangre con la delicadísima situación de Casado y prefirió poner el foco en la rival de éste, Isabel Díaz Ayuso: "Nunca me voy a inmiscuir en ninguna situación de ningún partido político, por tanto, nada que decir. Lo que espero es que resuelvan cuanto antes su crisis por su bien y por el bien de la democracia española", afirmó Sánchez antes de señalar la sombra de sospecha que queda sobre el contrato público del que se benefició el hermano de la presidenta madrileña: "Espero que también se resuelva la principal incógnita que ha provocado esta crisis, que son las irregularidades y la corrupción que se ha podido sustanciar en algunas de las administraciones que está gobernando el PP".

La situación de Casado

En el PSOE hay quien ve ese planteamiento de Pedro Sánchez congruente con el hecho de que a los socialistas les vendría bien que Pablo Casado siguiera al frente del PP y fuera candidato en 2023: "Ya hemos visto que Casado no tira en las urnas ni en un territorio tan propicio para él como Castilla y León y las encuestas llevan meses dándonos por encima. Que llegase a candidato no sería malo para nosotros", razonan en el PSOE. Sin embargo, asumen que la situación del presidente del PP se ha vuelto "insostenible" y no le guardan la más mínima simpatía política por su papel "irresponsable" como líder de la oposición. "Lo que ha hecho y lo que ha dicho de nosotros no tiene nombre, aunque seguramente tenía mucho que ver con su propia debilidad interna".

En Unidas Podemos perciben a Pablo Casado como un líder errático que no tiene dotes de liderazgo y que tiene muy difícil llegar a La Moncloa, por lo que, en ese sentido, les beneficiaría la continuidad al frente del PP. Asimismo, lo consideran el principal responsable del ascenso de Vox. “Ha dado muchos bandazos y le ha comprado el marco a la extrema derecha en demasiadas ocasiones. Una de las principales conclusiones es que ha sido el PP quien ha alimentado a Vox al homologarlo como un actor político más”, valoran en conversación con este diario. Aun así, consideran que un PP débil solo puede beneficiar a la extrema derecha y que las guerras internas conducen al descrédito de toda la política. En el espacio confederal también creen que "da muy mala imagen" que Casado acabe dimitiendo por culpa de las "presuntas corruptelas" de Isabel Díaz Ayuso, lo que, a su juicio, lanza un mensaje claro: "Al PP le molesta más la división que la corrupción", alegan.

El horizonte de Feijóo

Preguntado expresamente por ello durante su comparecencia en Moncloa de este lunes, el presidente Sánchez prefirió no hacer ningún tipo de mención a los pasos que parece dispuesto a dar el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ni tampoco sobre su perfil como hipotético líder de la oposición. Están convencidos en el Gobierno de que el perfil político del presidente gallego permitiría entablar con la oposición una relación institucional completamente diferente a la que ha impuesto el tándem Casado-Egea desde la dirección de Génova. Aunque sea por la mera escenificación de un cambio de estrategia, desde el Ejecutivo se contempla, por ejemplo, que al fin se puedan abordar asignaturas pendientes como la renovación del CGPJ.

Creen en el PSOE que "el momento Feijóo" aún no ha llegado y que a la crisis de los populares "le queda aún recorrido". Entre los más optimistas existe la convicción de que "da igual" quién se ponga al frente de Génova porque el PP se encuentra en una especie de shock sistémico del que tiene muy difícil recuperarse: "Es el propio Feijóo el que ha hablado de colapso, su imagen vinculada a la corrupción y la falta de credibilidad hacia su propio electorado no se resuelven así como así". Una tesis que mantienen en algunos sectores de Unidas Podemos. "La crisis del PP no es puntual, sino estructural. La derecha está ahora mismo muy lejos de la mayoría absoluta. Un tercio de los votantes del PP no quieren a Vox en su gobierno", señalan fuentes de la pata catalana del partido morado.

También hay voces del PSOE más prudentes que señalan que el perfil político del presidente gallego "no tiene nada que ver" con el de Casado y que, a poco que recupere un discurso creíble, puede provocar un efecto reacción entre los votantes conservadores que haga más reñida la pugna hacia las generales. "Lo primero que tendrá que elegir Feijóo es si combate desde el primer momento a Vox o contemporiza con ellos, al igual que Casado, pero con un liderazgo más sólido", añaden en Unidas Podemos.

Fuentes de la formación morada consideran que, con Feijóo al frente, "se perpetuaría la corrupción del PP" y retrotraería al partido conservador a la época de Mariano Rajoy. Con el gallego a los mandos, según la lectura que hacen en el espacio confederal, se "pondría fin a la pretendida imagen de un PP renovado". El espacio político liderado por Ione Belarra y Yolanda Díaz también considera que Feijóo no podría parar la fuga de votos hacia Vox a nivel estatal, como sí hizo en Galicia. “Su perfil tiene tirón allí pero su discurso no funciona igual de bien en el resto de España”, señalan.

En el lado positivo de la balanza ven la posibilidad de que el gallego actúe "como sus homólogos del PP europeo" y lidere una "derecha liberal y claramente demócrata" "Si Feijóo consigue volver a poner al PP en el escenario de la moderación, bienvenido sea", razonan. Asimismo, desde el equipo de Yolanda Díaz recuerdan que ambos dirigentes se conocen bien y mantienen una buena relación, marcada por el respeto institucional. "Sería un remember de las intervenciones que ambos protagonizaban en el Parlamento de Galicia”, concluyen. Ambos se verán las caras el miércoles en un acto en Santiago de Compostela.

Ayuso, la principal señalada

Ni el PSOE ni Unidas Podemos contemplan que la presidenta madrileña sea una opción inmediata de liderazgo nacional del PP. Sin embargo, ambas formaciones ponen el foco en las posibles irregularidades que rodean a la gestión de una de las personas con más poder institucional de los populares. "La corrupción forma parte del ADN del PP", es el mensaje lanzado por Ione Belarra en una entrevista este lunes en TVE. En ese sentido, en la dirección del partido no ocultan que han priorizado esa crítica sobre el presunto espionaje realizado por el entorno de Pablo Casado. “Ayuso es la principal figura en el PP y ella misma ha admitido que su hermano se benefició por la compra de unas mascarillas cuando en España estaban muriendo cientos de personas al día", relatan.

Los morados rechazan entrar en "el marco" que está “tratando de imponer” el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. “La presidenta de la Comunidad de Madrid se presenta públicamente como una víctima de un espionaje para reventar por dentro a su partido y crear así una cortina de humo sobre el trato de favor a su hermano”, valoran.

A Unidas Podemos también le preocupa el "circo mediático" que se ha formado en torno a la guerra protagonizada por Pablo Casado y Díaz Ayuso. "No queremos que al PP le vaya bien, pero este escenario solo beneficia a Vox”, analizan. Por ese motivo lamentan que el foco no se esté poniendo en las medidas que lleva el Gobierno al Consejo de ministros de este martes, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la prórroga de los ERTES. "Para nosotros lo importante es situarnos como un Gobierno sólido y solvente frente a un PP que claramente no está preparado para gobernar".