Las incógnitas que Ayuso sigue sin despejar sobre el contrato del que se benefició su hermano

Una comparecencia de sus consejeros desde la Real Casa de Correos precedida de un comunicado. Esa fue la estrategia seguida este viernes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para tratar de desactivar el escándalo alrededor del contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas del que se benefició económicamente su hermano en los momentos más duros de la primera ola. Aunque ya había dejado caer la existencia de "relaciones comerciales" de su entorno con la firma adjudicataria, que ya de por sí resulta sorprendente, la líder del Ejecutivo regional ha querido zanjar la polémica poniendo sobre la mesa una cifra: al menos 67.000 euros –IVA incluido–, que es lo que dice que habría percibido Tomás Díaz Ayuso por el papel que jugó alrededor de la adjudicación. Una cantidad alejada de los cerca de 300.000 euros que menciona la dirección nacional.

El comunicado fue enviado a los medios pocos minutos antes de que la Puerta del Sol acogiese una nueva comparecencia del Ejecutivo regional, la segunda en apenas veinticuatro horas. Sin embargo, no fue Ayuso la que se enfrentó a las preguntas de los periodistas –tampoco lo hizo este jueves cuando estalló la bomba–. De esa tarea se encargaron los consejeros de Sanidad y Economía, Enrique Ruiz Escudero y Javier Fernández-Lasquetty. También estaba previsto que lo hiciese el de Justicia, Enrique López, cercano a Génova, pero se cayó de la convocatoria una hora antes de que arrancase la rueda de prensa. "Hemos considerado que para hablar de todo lo relacionado con el contrato estaba Hacienda, que es la que se encarga de verificar el procedimiento, y la de Sanidad, que es la promotora del contrato", explicaron.

Durante más de media hora, los dos consejeros han dado explicaciones. En algunos casos, en base a su experiencia al frente de sus respectivas carteras. En otros, de acuerdo con lo que la propia presidenta aseguraba en su comunicado. Una nota que, según Escudero, "aclara los puntos más sensibles que necesitaban aclararse" alrededor de la adjudicación. Sin embargo, aunque desde Sol se haya enmarcado el movimiento de la líder del Ejecutivo regional como un ejercicio de transparencia, lo cierto es que siguen flotando en el aire algunas incógnitas que, por el momento, no han encontrado respuesta.

¿Dónde están todas las facturas?

En su comunicado, la presidenta regional señala que su hermano Tomás envió a lo largo de 2020 cuatro facturas a Priviet Sportive, la compañía que se hizo con la adjudicación de 1,5 millones de euros y que estaba administrada por un amigo de la infancia de la familia. La factura del 30 de junio fue por "gestiones" para la compra de mascarillas en China. Unos servicios por los que se embolsó 55.850 euros –67.578 euros si se le incluye el 21% del IVA–, lo que equivaldría al 4,5% del valor del contrato adjudicado por la vía de emergencia por la administración regional.

Eso es lo que dice la propia líder del Ejecutivo autonómico. Porque, hasta el momento, no se ha mostrado la copia de dicha factura emitida por su hermano a la compañía. Desde la Puerta del Sol se ha distribuido entre los medios de comunicación un amplio dossier con decenas de páginas de documentación vinculada a dicho expediente. Sin embargo, las facturas facilitadas entre esos papeles se circunscriben a la relación comercial entre la empresa y el Gobierno madrileño, no a los trabajos por los que Tomás Díaz Ayuso cobró de Priviet Sportive.

En cuanto a las otras tres facturas restantes emitidas a esta misma compañía en el año más duro de la pandemia, Ayuso ni siquiera ha aportado datos. "No tengo que dar cuenta porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad", reza el comunicado. A través de su jefe de prensa, este diario ha pedido copia del primer documento, el único supuestamente vinculado al Ejecutivo autonómico, así como información sobre los tres pagos restantes y el importe total de todos ellos. A cierre de esta edición, no se ha recibido ninguna respuesta.

¿Cuáles fueron los conceptos concretos?

La copia de la factura es importante a la hora de conocer el concepto exacto de los trabajos que el hermano de Ayuso hizo para la empresa administrada por este amigo de la infancia. Sobre todo, teniendo en cuenta que el principal partido de la oposición, Más Madrid, ha aportado a su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción varios mensajes que su líder, Mónica García, recibió a comienzos de noviembre en los que se aseguraba que el concepto de las transferencias era "Intermediación Comunidad de Madrid" y que se estaba "intentando" tapar el movimiento con "facturas falsas", lo que, de demostrarse, podría ser constitutivo de un delito de falsedad documental castigado con penas de prisión que pueden ir de los 6 meses a los tres años.

Este diario también ha preguntado al Ejecutivo regional, de nuevo a través del jefe de prensa de la presidenta, por qué conceptos exactos y concretos fueron emitidas todas esas facturas a las que la líder del Gobierno madrileño hacía mención en su comunicado. Otra vez más, a cierre de esta edición, no se ha obtenido respuesta de ningún tipo.

¿Qué "gestiones" hizo exactamente Tomás Díaz Ayuso?

Durante toda la comparecencia, los consejeros han intentado dejar claro que Tomás Díaz Ayuso no intercedió para la adjudicación de la licitación. "Toda oferta recibida en el Sermas es remitida al órgano técnico competente, que es la Subdirección General de la Contratación. Son los técnicos, funcionarios todos ellos, los encargados de filtrar las ofertas en base a criterios técnicos", ha explicado el consejero de Sanidad, dejando así entrever que Priviet Sportive no llegó de la mano del hermano de la presidenta sino que fue la propia firma la que se ofreció a la administración en plena crisis sanitaria.

Esto es algo en lo que ha insistido la propia presidenta madrileña en su comunicado. "La factura a Priviet Sportive –la primera, la única de la que ha informado– no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid", ha resaltado Díaz Ayuso.

Pero, ¿en qué consistió exactamente ese trabajo? ¿Con quién contactó en el país asiático? Teniendo en cuenta que, como dijo la presidenta, lleva más de dos décadas dedicándose al sector sanitario, ¿fue él mismo quien consiguió esas mascarillas porque ya tenía una red de contactos en China o recurrió a un tercero para ello? De nuevo, no se ha recibido respuesta alguna desde el entorno de la líder del Ejecutivo autonómico.

¿Cómo llegaron esas mascarillas a España?

Del mismo modo, desde Sol tampoco aclaran a infoLibre qué trabajos "de traslado" hizo el hermano de la presidenta en el marco de aquella adjudicación. ¿Ya había hecho fletes de este tamaño de material sanitario anteriormente? ¿Cómo trajo las mascarillas desde China hasta Madrid en un momento en el que la pandemia había impactado con fuerza sobre el tráfico aéreo? ¿A qué compañía se recurrió para dicho traslado?

Por el momento, lo que parece claro es que no llegaron en los famosos aviones fletados por el Gobierno regional. En total, en los cuatro primeros meses de la pandemia 24 aeronaves aterrizaron en la capital con material sanitario. Más de la mitad de los fletes, como desveló este diario, le fueron adjudicados a una desconocida empresa de Zaragoza, Sport Logistics Solutions SL, constituida en abril de 2018 y que cobró por su trabajo el doble que las otras empresas participantes. En la logística de esta operación también aparece otro nombre desconocido para el gran público: Óscar Leyva. Personaje ligado desde hace décadas al PP, en los últimos años se ha dedicado a la búsqueda y comercialización de patrocinios, sobre todo en el ámbito del deporte.

"No, este es un proveedor distinto que no venía con los aviones. Hacía su entrega de esas mascarillas en Ifema, donde creamos el hospital de campaña, y entra por vías distintas. Unas entran a través de los 24 aviones que contratamos en aquel momento y estas fueron entregadas en Ifema directamente", ha señalado el consejero de Sanidad durante la comparecencia. ¿Llegó entonces más material procedente de China para la Comunidad de Madrid en vuelos distintos a aquellos de los que tuvimos conocimiento en su momento? ¿En qué vuelo llegaron todas esas mascarillas, que fueron recogidas en Barajas y enviadas a Ifema, según la documentación aportada por el Gobierno autonómico? Este diario intento aclarar, sin éxito, estos dos extremos con la Consejería de Sanidad.

¿Desde cuándo lleva el hermano de Ayuso trabajando con Sportive?

Tomás Díaz Ayuso, según explicó su propia hermana, lleva "trabajando como comercial" en el sector sanitario desde hace 26 años. Lo que no se ha explicado desde el Ejecutivo regional es desde cuándo mantiene "relaciones comerciales", como las denominó la presidenta este jueves, con una compañía que hasta hace no mucho se dedicaba en exclusiva al sector textil y la ganadería, que poco o nada tiene que ver con su ámbito de actuación, y que nunca antes había contratado con la administración madrileña. ¿Fue justamente este su primer trabajo con la firma administrada por un amigo de la familia, justo en plena primera ola, o existen relaciones anteriores? De nuevo, ninguna respuesta.

¿Participó Tomás Díaz Ayuso en más contratos?

Otra incógnita que no ha quedado totalmente despejada es si el hermano de Ayuso jugó algún papel en alguna otra licitación del Gobierno regional. Esto es algo que se ha preguntado al consejero de Sanidad durante la comparecencia: "¿Hay más contratos de otras empresas en las que hubiera intermediado el hermano de la presidenta?". Sin embargo, Ruiz Escudero no ha dicho tajantemente ni que sí ni que no. "A día de hoy, no tenemos conocimiento de que haya más intermediación por parte de Tomás Díaz Ayuso con más contratos de la Consejería de Sanidad. Además, si se producen de esta manera nosotros no tenemos esa información para poder saber si se ha producido o no se ha producido", ha resaltado el titular de Sanidad.

Esto es algo en lo que se ha insistido repetidamente durante la comparecencia. Que no se puede saber "cuántas personas intervienen" en cada uno de los procesos relacionados con una licitación. Sin embargo, las dudas tienen cierta base. Principalmente, porque en noviembre de 2020 se supo que el Ejecutivo autonómico había adjudicado contratos por 70.500 euros sin concurso ni publicidad a Artesolar Iluminación SL, una firma para la que el hermano de la presidenta reconocía que trabajaba en su perfil de la red social Linkedin. Entonces, Tomás Díaz Ayuso aseveró que no ocupaba ningún cargo de dirección en la empresa y que solo colaboraba con ella "como freelance".

