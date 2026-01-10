La Policía Nacional incauta el mayor alijo de cocaína de su historia en altamar

En esta ocasión, sí recibieron el apoyo necesario. La Armada Española, a través del BAM Relámpago, que patrulla la zona occidental de África, e incluso Salvamento Marítimo, mediante el Heroínas de Sálvora, el buque más moderno de la flota del país en la actualidad, formaron parte de un operativo que, a tenor de la droga incautada, resultó histórico: más de 7.000 kilos de cocaína intervenidos en un barco de bandera camerunesa que tenía como objetivo entregarle la droga a esa gran flota de narcolanchas, buena parte de ellas gallegas, que se desplazan por el Atlántico en el área que va desde Cabo Verde hasta Madeira, pasando por Canarias.

El operativo se produjo a unas 290 millas náuticas al Oeste de las Islas Canarias. La sustancia estupefaciente iba a bordo de un remolcador que, además, se quedó sin motor en altamar después del abordaje. Fueron los GEO del Cuerpo Nacional de Policía los que ejecutaron la maniobra marítima junto a la Armada, todo ello coordinado desde tierra por la Brigada Central de Estupefacientes. En concreto, la sección de Cocaína con sede Madrid y los Greco Galicia de Pontevedra, operando de forma conjunta para el buen fin del trabajo policial.

El barco, que está siendo trasladado en la jornada de este sábado a aguas españolas, contiene una cantidad de fardos de droga cuyo peso final aún se desconoce. Sí se sabe la procedencia del mismo, el entorno de Brasil, un área de la que están saliendo cada vez más alijos de esta droga, ya no solo en remolcadores, pesqueros o mercantes, sino también, como se sabe, en narcosubmarino.

Se espera que a lo largo de este domingo los integrantes del operativo lleguen a las Islas Canarias, donde se encuentran los puertos base del Heroínas de Sálvora y también de una dotación de la Armada. Allí serán trasladados a custodia los tripulantes del mercante, todos ellos detenidos, y se procederá al pesaje definitivo de la droga.

El cargamento intervenido, a falta del pesaje completo, superará a los dos más importantes en dirección a aguas españolas hasta la fecha. El número 1 sigue siendo el incautado en el Tammsaare en 1999, punto culminante de la Operación Temple en la que cayó una organización de gallegos y colombianos que se jactaba de colocar 1.100 kilos de cocaína en España cada quince días. Entonces se intervinieron unas siete toneladas -peso bruto- que se quedaron en 6.500 kilos tras el pesaje judicial.

En el número 2 se encuentra el South Sea, barco por cuya droga fue condenado Marcial Dorado –el narco amigo de Alberto Núñez Feijóo–. En él se decomisaron unos 6.000 kilos en bruto que se quedaron en 5.400 tras el análisis previo al juicio.

En el caso que nos ocupa, no se descarta que se alcancen los 8.000 kilos, si bien esa cifra se conocerá con exactitud en cuanto el barco toque tierra en las Islas Canarias.