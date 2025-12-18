Un neerlandés de 56 años manejaba grandes negocios de cocaína desde una lujosa vivienda de Ibiza

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ejecutó esta semana varias acciones contra el tráfico internacional de cocaína a gran escala. Así, al mismo tiempo que un grupo de agentes viajaba a Brasil para atacar a una de las redes criminales que enviaba droga a Europa en pesqueros, otros llegaban a Ibiza con un objetivo: detener a un ciudadano de los Países Bajos que, aprovechando la espléndida fachada que ofrece el gran turismo presente en la isla, dirigía un sindicato del crimen centrado en el transporte transoceánico de polvo blanco.

La investigación, según desvelan fuentes de Europol, se centró en el sospechoso neerlandés, que tenía acceso directo a traficantes y facilitadores de alto nivel en Colombia. Aunque tenía su base operativa y su residencia oficial en Ibiza, viajaba frecuentemente a los Países Bajos y otros países europeos.

El presunto líder narco, de 56 años, trabajaba de forma conjunta con sus dos hijos para organizar importantes cargamentos de cocaína con destino a Europa. Las relaciones de confianza siempre han sido básicas para los que se dedican a estos negocios, y la presencia de la familia es muy habitual en todas las partes del mundo.

La información sobre el caso apareció inicialmente en la plataforma Sky ECC y gracias a la desencriptación que tuvo lugar en 2021, cuando se accedió a los servidores ubicados en Roubaix.

A partir de ahí, la investigación fue desarrollada por la policía neerlandesa, junto con Europol y la citada UCO de la Guardia Civil española. Mediante vigilancia, análisis de inteligencia e intervenciones telefónicas, los investigadores identificaron intentos constantes de coordinar nuevos envíos de cocaína. La red estaba vinculada a un mínimo de seis grandes cargamentos de esta droga interceptados e incautados en el Reino Unido, España y los Países Bajos.

Con todos los datos en la mano, el 2 de diciembre de 2025 se produjo la fase de explotación del operativo. El hombre de 56 años fue arrestado en Ibiza, España, y sus hijos de 31 y 23 años fueron detenidos en La Haya y Haarlem, Países Bajos, con lo que se cierra esta fase de la investigación. Coordinaba todas las acciones desde una lujosa residencia en la isla balear que fue objeto de un minucioso registro policial con presencia de todas las fuerzas actuantes.