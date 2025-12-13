Descubren una banda de narcos que transportaba droga en helicópteros a través del Estrecho

La Guardia Civil ha detenido a seis personas que formaban un grupo criminal dedicado a introducir hachís desde Marruecos hasta el sur de España haciendo uso de helicópteros. Realizaban envíos aéreos de entre 500 y 900 kilos de droga hasta las provincias de Málaga, Almería y Murcia, donde eran escondidos en naves y fincas. La operación sucede a la efectuada hace escasas fechas en la que el Instituto Armado intervino una flota de narcodrones con idéntico objetivo.

En esta operación, de nombre Giro, han sido intervenidos 657 kilos de hachís y cinco armas de fuego, además de uno de los helicópteros usados para el narcotráfico entre ambos países, dinero en efectivo y varios vehículos incautados en los registros realizados en las provincias de Málaga, Almería y Murcia.

Los desplazamientos a altas horas de la madrugada de varias personas investigadas entre Málaga y Almería levantaron sospechas en los investigadores de la Guardia Civil de un posible tráfico de drogas a gran escala. Los agentes descubrieron que estos movimientos estaban originados por la estrecha colaboración que mantenían con otras personas que realizaban constantes envíos de droga desde Marruecos.

Utilizaban helicópteros de distintas categorías con capacidad de transportar entre 500 y 900 kilos de droga que, tras pasar un tiempo en naves industriales y fincas de la zona, era trasladada por carretera hasta países europeos.

Las aeronaves procedentes de Marruecos tomaban tierra en zonas despobladas de la provincia de Almería donde esperaban varias personas para descargar el hachís y llevarlo en furgonetas hasta las distintas guarderías. Los helicópteros eran escondidos en naves y fincas de Almería y Murcia a la espera de siguientes envíos.

Con toda la información en poder de los guardias civiles, realizaron el registro de una finca ubicada en Níjar (Almería), en cuyo interior encontraron 25 fardos de hachís con un peso de 657 kilos. A continuación, se realizaron otros cinco registros en distintos puntos de Málaga, Almería y Murcia durante los cuales se intervino uno de los helicópteros usados, cinco armas largas de fuego, 2.900 euros en efectivo y varios vehículos, entre otros efectos.

En total, han sido detenidas seis personas por delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal que ya han sido puestas a disposición judicial.

Esta operación ha sido llevada a cabo por agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga con el apoyo del Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN), de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil. También ha participado la Gendarmería Real de Marruecos, la Policía Federal de Bélgica y la Policía Sueca.