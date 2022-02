El hermano de Ayuso cobró al menos 55.850 euros por conseguir material sanitario en China

El hermano de la presidenta autonómica, Tomás Díaz Ayuso, cobró al menos 55.850 euros, más IVA, por conseguir material sanitario en China para Priviet Sportive SL, la empresa a la que el Ejecutivo regional adjudicó un contrato de 1,5 millones de euros en plena pandemia para la compra de mascarillas.

"La factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto", ha destacado la presidenta del Gobierno regional en un comunicado dirigido a los medios.

En el mismo, Ayuso ha reconocido que siempre se ha negado a dar explicaciones sobre la actividad laboral de su hermano y nunca ha interferido en ella. Ha admitido que quizás haya sido "un error", pero le parece "denigrante" tener que aclarar las relaciones comerciales de su hermano con una empresa "por sospechas basadas en informaciones que nadie explica de dónde han salido".

La presidenta madrileña ha explicado que su hermano envió a Priviet Sportive cuatro facturas en el año 2020. Según ha detallado, la factura de 30 de junio de 2020 fue por gestiones para la compra de mascarillas en China, vendidas a la Comunidad de Madrid a 5 euros cuando los precios en ese momento llegaban a 10,5 euros.

Así, ha expuesto que en ese momento, abril de 2020, las siguientes empresas vendieron mascarillas a precios superiores: Biogen (FP3: 10,5€), Palex (FFP2: 6,5€), Lost Simetry (FFP2: 6€), Helianthus (FFP2: 5,95€) y Barna (FFP2: 5,30€).

La presidenta ha subrayado que del resto de facturas no tiene que dar cuenta "porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid" y su hermano tiene "derecho a su privacidad".

"Espero que con esta explicación nadie dude de mi honorabilidad ni de mi ejemplaridad. Insisto en que nunca influí para la compra de mascarillas a esta empresa, y que supe de ese contrato cuando me informó Pablo Casado, no antes", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que facilitará el informe del secretario del Consejo de Gobierno en el que se recoge que no ha tenido "ningún deber de abstención en este contrato".

Escudero y Lasquetty cierran filas con Ayuso: "Se hizo de forma totalmente irreprochable"

Mientras se hacía público el comunicado de Ayuso, los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, salían a dar una rueda de prensa en la Puerta del Sol para apoyar públicamente a la líder del Ejecutivo y asegurar que todas las contrataciones de emergencia llevadas a cabo por el Gobierno regional durante la primera ola de la pandemia se realizaron "de forma totalmente irreprochable". En palabras de Lasquetty, con "absoluto y total respecto a la normativa de contratación pública" y tras pasar todos los controles previos y posteriores "tanto internos como externos" de la Comunidad.

El contrato fue adjudicado por procedimiento de urgencia el día 1 de abril, en plena pandemia, para la adquisición de mascarillas FFP2 y FFP3 destinado al ala 10 del hospital de campaña instalado en Ifema por un importe total de 1.512.000 millones de euros, IVA incluido. Fue firmado por la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Anda Dávila Ponce de León.

Según han explicado, el contrato fue publicado el 10 de junio en el Portal de Contratación. "Que nadie diga que no ha estado a disposición" del público, ha recalcado el consejero de Economía y Hacienda, que ha afeado al líder del PP, Pablo Casado, haber "puesto en duda o expresado algunas cuestiones en relación a lo que debía haber hecho Ayuso". En este sentido, ha recalcado que "no hay por parte de Ayuso infracción de ninguna clase de la ley de incompatibilidades o código alguno".

Por su parte, el consejero de Sanidad ha subrayado que se actuó en todo momento de forma "honrada" y todos los contratos de emergencia se tramitaron con "transparencia" y fueron "acordes" a la legislación sobre contratación en el sector público, siempre "ajustados a procedimiento". "De forma honrada, repito, siempre", ha hecho hincapié. Todo ello, ha recalcado, con el objetivo de "garantizar la salud" y dentro de su obligación para "poner todos los medios para garantizar la salud" de los ciudadanos y del personal sanitarios "y siempre conforme a derecho y siguiendo los procedimientos legales".

Finalmente, Lasquetty ha recordado la Cámara de Cuentas analizó toda la contratación de emergencia durante el año 2020 realizada por el Gobierno regional, para lo que se seleccionaron 263 contratos que se miraron de manera pormenorizada, entre ellos el que se relaciona con el hermano de Ayuso. "Se trasluce es que no hay ni tacha ni reparo en ninguno de sus aspectos", ha incidido.