Directo | Sánchez pide aclarar cualquier duda sobre corrupción en el PP y que no se utilicen insinuaciones implicando a Moncloa

17:15 h

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este viernes el "espectáculo" vivido el jueves entre la dirección del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha pedido "capacidad de reacción" y un "punto de encuentro" para "solventar la hemorragia que está sufriendo el PP".

En respuesta a preguntas de los medios, el jefe de los conservadores gallegos ha reiterado su apoyo al presidente del PP nacional, al que ha pedido que "solucione un problema que el partido no merece". "Le reitero mi apoyo y mi lealtad para que busque una solución a un problema que los votantes, los militantes y el conjunto de los españoles, en este momento no merecen", ha dicho. A renglón seguido, ha sostenido que "el espectáculo" de este jueves "no beneficia a ninguno de los dirigentes del PP" y, más allá, "perjudica a una alternativa de gobierno que es la única posibilidad de cambiar a un muy mal Gobierno".

Para Núñez Feijóo, "es muy difícil pedirle a los votantes que se unan en el entorno de un proyecto de centro derecha como el PP" si "acreditan que el que no está unido es el propio partido". "En este contexto, ayer fue un día muy desafortunado, y espero que tengamos la suficiente cintura y la suficiente capacidad de reacción para solventar la hemorragia que está sufriendo el PP", ha señalado el presidente gallego, que ha confiado en que Pablo Casado "acierte con su decisión" y "busque un punto de encuentro entre la dirección nacional del partido y el Gobierno de la Comunidad de Madrid".