El Gobierno ultima que el DNI pueda llevarse en el móvil

La Dirección General de la Policía está ultimando el proyecto que permitirá a los ciudadanos identificarse con su DNI a través del móvil gracias a una aplicación, mientras que ya es posible pagar en todas las oficinas que expiden y renuevan la tasa correspondiente por el DNI y el pasaporte, según informa EFE.

A ambas medidas se ha referido el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, en su comparecencia ante la comisión de Interior del Congreso donde ha dado cuenta de algunas de las actuaciones futuras dentro de la institución.

Entre ellas, Pardo ha avanzado que próximamente el Consejo de Ministros aprobará un real decreto que regulará la versión digital del DNIe, un paso necesario para poder poner en marcha las aplicaciones que ya se han desarrollado para que el DNI en el móvil tenga la misma validez que el formato físico.

Fuentes policiales han detallado a EFE que el real decreto está "a punto" y que una vez se apruebe será posible a través de una aplicación llamada 'mi DNI' tener acceso a este documento, si bien está previsto que durante un año desde su entrada en vigor será necesario a efectos de identificación contar con la versión física.

Superado ese periodo cualquier ciudadano podrá acreditarse ante un agente a través de su móvil si tiene descargada la citada aplicación que, además, estará conectada con el sistema centralizado de expedición del DNI.

Pardo también se ha felicitado de otro proyecto anunciado en 2020 y que ahora ya es realidad: la posibilidad de pagar con tarjeta las tasas por renovación o expedición del DNI a través de 1.200 TPV (dispositivos de pago con tarjeta).

"Aunque no lo crean esto no ha sido posible hasta 2024", ha enfatizado el máximo responsable de la Policía que ha avanzado que en 2025 se completará el despliegue de los 80 vehículos oficina de expedición del DNI y pasaporte para que estos trámites se pueden hacer en pueblos donde no hay oficinas cercanas.