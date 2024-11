Hana Jalloul: "En Madrid se decidió quién vivía y quién moría durante la pandemia"

El Parlamento Europeo no es territorio sencillo. Y menos todavía desde que la extrema derecha ha conseguido sentarse en tantos sillones. Sin embargo, Hana Jalloul (Zaragoza, 1978) aterrizó en la Cámara con la experiencia de otra en la que la convivencia tampoco es tarea fácil. La socialista abandonó la arena política de la Asamblea de Madrid en 2023, después de haber sido portavoz de su grupo y de haber concurrido a las últimas elecciones como número dos del entonces candidato a la Presidencia de la región, Ángel Gabilondo. Sin embargo, en todo este tiempo no ha olvidado a la Comunidad. Ni lo hará, confiesa. "Tenemos una responsabilidad con la ciudadanía de Madrid", dice.

Se refiere a algo muy concreto: la hecatombe sufrida en las residencias, en las que 7.291 personas fallecieron sin asistencia sanitaria. Ni en el geriátrico, ni en el hospital, ni en Ifema, ni en ninguno de los hoteles que fueron medicalizados. Sin embargo, nadie ha respondido por ello. Y la eurodiputada asegura que hay responsabilidades políticas detrás. Y por eso batalla desde Bruselas.

Jalloul recibe a infoLibre en Ferraz apenas unos días después de la nueva zancadilla que el PP ha puesto a la petición de Marea de Residencias para que sea Europa la que investigue. Registraron la solicitud en 2023, pero desde entonces nada. El PSOE, no obstante, ha conseguido que no se cierre para siempre. La incógnita es qué pasará ahora.

PREGUNTA. La petición que Marea de Residencias llevó al Parlamento Europeo para que una misión visite Madrid e investigue lo ocurrido durante la pandemia lleva atascada en Bruselas casi dos años. El PP acaba de paralizar el trámite por una cuestión, dicen, procesal. ¿Es en realidad un bloqueo consciente?

RESPUESTA. Totalmente. Esta petición quedó abierta la legislatura pasada, que fue cuando se admitió a trámite. Entonces era Dolors Montserrat la presidenta de la Comisión de PETI [peticiones], que es un órgano muy importante porque es el único en el que hay peticiones directas de la ciudadanía. En un primer momento argumentaron que no había competencia con este tipo de asuntos porque son nacionales, pero aun así se pidió más información. En este sentido, la Comisión por la Verdad hizo un informe con expertos en el que hay muchos más datos y ahora queremos que haya una respuesta actualizada, porque además hemos llevado este documento a la Comisión de Libertades y de Sanidad, que son especializadas. Las derechas arrollaron e impidieron que eso saliera adelante.

P. La petición, en cualquier caso, ha conseguido mantenerse abierta.

R. Renew votó a favor y lo permitió, sí. ¿Cuál es el problema ahora? Cuando un diputado pide que se mantenga abierta una solicitud ésta se extiende durante dos meses, lo que pasa es que, haciendo una lectura un poco extraña del reglamento, han conseguido que se vuelva a votar otra vez en noviembre. De este modo no va a haber tiempo para que se analice bien ese informe.

P. ¿Qué han hecho al respecto desde el PSOE?

R. Hemos pedido al Parlamento que puedan ir los expertos que participaron en ese informe y que otros eurodiputados puedan ver qué ha sucedido y qué es lo que está pasando con este asunto que ha provocado el sufrimiento de tantas familias. Lo que buscan ellas en realidad es que haya una ley para los cuidados en las residencias y yo creo que esto es de interés nacional, de la Unión Europea y de todo el mundo. Que no vuelva a pasar lo que pasó. De todos modos, si esta visita no sale adelante la financiaremos nosotros. Voy a mantener esto abierto para seguir denunciando esta injusticia moral, ética y política. En el grupo pensamos que hay una responsabilidad porque sí hay competencias que pertenecen a la Unión Europea.

P. Además de esa ley de cuidados que dice que piden las familias, el Gobierno ha trabajado en una estrategia de desinstitucionalización. ¿Es la misma línea que han seguido otros países de nuestro entorno?

R. Son cosas diferentes. Una cosa es la política de los cuidados, que asumen sobre todo las mujeres y sobre lo que hemos hablado mucho desde nuestro grupo y desde el PSOE, y otra cosa es el tema de las residencias. Lo que defendemos es que debe velarse por la calidad de los cuidados a las personas mayores dentro de las residencias. Lo que ha pasado es que se descuidó y se hizo un Protocolo de la Vergüenza. Queremos saber por qué no se medicalizó y por qué no se derivó a gente a los hospitales, pero también que eso no vuelva a pasar. Desde Madrid se decidió quién vivía y quién moría y se ha llegado a decir de manera frívola e impune que se hubieran muerto igual. No, no se hubieran muerto igual. Nadie les dio una oportunidad para tener un respirador, por ejemplo. En cualquier caso, no creo que haya ninguna discusión cuando hablamos de los cuidados. Lo importante no es el tamaño de la residencia, sino el cuidado que se da dentro.

Queremos saber por qué no se medicalizó y por qué no se derivó a gente a los hospitales, pero también que eso no vuelva a pasar

P. Ayuso y su Gobierno se han parapetado en el argumento de que lo sucedido en las residencias de mayores no pudo evitarse porque ocurrió en un contexto de pandemia mundial. ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha esa explicación?

R. ¿Sabes de qué es consecuencia esto? De la privatización de la sanidad en Madrid, porque faltaban camas y faltaban respiradores. El nivel de aseguramiento privado en la Comunidad es mucho más alto que en el resto de España porque las listas de espera empujan a la gente a contratar pólizas. Es una auténtica vergüenza y ha sido criticado también por autoridades internacionales. Sin embargo, aquí lo importante es privatizar la sanidad pública. Llevamos años quejándonos y al final nos encontramos todos los hospitales desprovistos porque de eso ya se había encargado el PP en Madrid. Han hundido la sanidad en Madrid y eso es una barbaridad. Sin embargo, eso no es óbice para que quienes lo necesitaban fueran trasladados. No se ha tenido en cuenta a las familias y no se ha explicado bien el trauma que viven estas personas. Entendemos que era un momento de crisis y que estaba pasando en todo el mundo, pero no explica que se dejara morir a personas en las residencias ni tampoco que no se haya atendido el sufrimiento de las familias que todavía hoy reclaman justicia. Si la Comunidad de Madrid está tan segura de que gestionó todo bien, pues que escuche a las familias. ¿Por qué no lo hace?

P. ¿Hay responsabilidades políticas en las muertes en residencias?

R. Por supuesto, no lo dudo. Vimos los Protocolos de la Vergüenza en los que específicamente dijeron que no se podía trasladar a determinadas personas.

Si la Comunidad de Madrid está tan segura de que gestionó todo bien, pues que escuche a las familias. ¿Por qué no lo hace?

P. Tampoco se medicalizó o se utilizaron los recursos privados.

R. ¿Quién se puede permitir eso? ¿Cuánta gente en Madrid o cuánta gente mayor tiene seguro privado? Madrid se está convirtiendo en una sociedad para ricos y eso es parejo a la mala gestión de la crisis. El PP ha pasado por encima de los derechos y de la dignidad de las personas.

P. ¿Un paso adelante en el Parlamento Europeo ejercería presión para que en España también se dieran algunos? Hasta ahora no se ha investigado, ni en el terreno político ni judicial, eso es sobre todo lo que demandan las víctimas.

R. Creo que sí y vamos a hacer lo propio. Es muy curioso que el Partido Popular quiera llevar todos los temas nacionales al Parlamento Europeo pero que a la vez, cuando tenemos la capacidad de trasladar un asunto a través de la Comisión PETI, lo quieran cerrar. Básicamente acuden a Europa para lo que quieren, pero es que Marea de Residencias tiene derecho a hacerlo a través de este instrumento. Es más, su petición ha sido la que más adhesiones de la ciudadanía ha conseguido, así que a estas personas hay que escucharlas. Este es un mecanismo en el que claro que se puede ejercer presión y solicitar, por lo menos, que se investigue y que haya ciertas responsabilidades. Hay un interés desmedido por cerrarlo todo cuanto antes. ¿Por qué tenemos que dejar a estas familias en el limbo?

P. El próximo mes de mayo terminarán de prescribir los delitos que se pudieron haber cometido en las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia. Las familias dicen que si eso ocurre nunca cerrarán su herida. ¿Qué les dice a todas ellas?

R. Que vamos a seguir trabajando duro. Es muy importante tener respuestas y tenemos una responsabilidad personal con la ciudadanía de Madrid. Es un deber moral.

P. Uno de los principales debates europeos que hay ahora encima de la mesa gira en torno a la migración. La presidenta de la Comisión Europea alabó hace unos días la política italiana de Giorgia Meloni y propuso explorar formas "innovadoras", en alusión a los centros de retención de migrantes fuera de la UE. ¿Es un retroceso en la política europea? ¿Contraviene esta propuesta los valores por los que se constituyó la Unión?

R. Es una política totalmente hipócrita. Lo que tenemos que hacer es garantizar que haya un asilo en condiciones y en este sentido estoy muy agradecida al presidente Pedro Sánchez porque se ha desmarcado de la línea de muchos líderes europeos. Sabe que las migraciones han existido siempre y que no se paran con muros, sino gestionándolas. En el último reglamento de extranjería tenemos en cuenta que necesitamos a las personas migrantes para trabajar en muchos sitios donde los españoles no quieren. Parece muy economicista, pero es una realidad. Nuestros migrantes pagan pensiones, pagan impuestos. No existen esas hordas esperando en la frontera. Ha aumentado la migración irregular que viene en patera, sí, pero es un número ínfimo si lo comparamos con las personas que llegan en avión. Hay una guerra con este asunto que no se adecúa a la realidad. En cualquier caso, si queremos creer que tenemos un problema, deportar personas de esta manera contraviene la Convención de Ginebra y nuestros principios comunitarios. Se pueden hacer muchas cosas de manera positiva, porque el efecto llamada al que alude el PP no existe.

P. ¿Ha adoptado ese discurso arrastrado por la extrema derecha?

R. Totalmente. Ellos saben que no es una realidad porque son un partido que ha gobernado.

No existen esas hordas esperando en la frontera. Ha aumentado la migración irregular que viene en patera, sí, pero es un número ínfimo si lo comparamos con las personas que llegan en avión

P. El Pacto Europeo de Migración y Asilo ha recibido las críticas tajantes de las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos. ¿Cambiaría algo de ese texto?

R. Hay que reconocer que este texto supuso un gran esfuerzo, es importante poner eso en valor porque el tema migratorio siempre ha sido una disputa entre los Estados miembros. Ahora bien, se pueden mejorar muchas cosas. Por ejemplo, puede ser más garantista con el sistema de asilo.

P. La situación de los menores llegados a Canarias generó un arduo debate durante este verano. ¿Por qué no se ha sido capaz de alcanzar un acuerdo político para solucionar esta cuestión? ¿Es posible un acuerdo en materia migratoria entre los dos principales partidos?

R. Las comunidades autónomas tienen que ponerse de acuerdo. Además no hay que olvidar una cosa, y es que estamos hablando de menores. En España dimos permiso de trabajo a los menores no acompañados y fue una política muy positiva y muy bien vista por los empresarios. Fue un itinerario de inclusión sociolaboral, que es lo que hay que hacer. Que la gente tenga un trabajo evita muchas cosas. Además, el PP en muchas comunidades autónomas es consciente de que es necesario. Por otro lado, si trabajáramos mejor con los países de origen y tránsito muchas de estas personas no tendrían que salir de sus países, porque nadie quiere hacerlo. Me gustaría que me pusieran este debate encima de la mesa, porque no lo pueden contrarrestar. En España sólo lo hacen para contravenir a Pedro Sánchez.

P. Gaza lleva más de un año sufriendo los bombardeos israelíes. Ya hay más de 40.000 muertos. ¿Qué se está haciendo desde Europa para frenar esta situación?

R. Es increíble que no logremos consensuar una postura común. Es vergonzoso lo de Alemania. Ellos han pasado por un holocausto y saben lo que es la muerte de miles de personas. Nosotros diferenciamos siempre entre el Gobierno de Israel y la ciudadanía israelí. Pedimos que Hamás suelte de manera incondicional a las personas secuestradas y criticamos el terrorismo de Hamás y Hezbolá, que deben desarmarse. Pero eso sí, una cosa es eso y otra asesinar a más de 40.000 personas en Gaza y desplazar a más de un millón en Líbano. Hay una situación de crisis humanitaria terrible y no somos capaces de sacar un statement conjunto. El otro día participé en una rueda de prensa con los compañeros de Renew para solicitar que haya una postura común de la Unión Europea con lo que está pasando, porque no hacemos nada. Nadie discute que Israel tenga derecho a defenderse, pero eso no es excusa para hacer lo que han hecho en Gaza. Se pueden decir las dos cosas a la vez, lo que pasa es que si lo haces te dicen que no estás en el lado correcto de la historia, pero el tiempo lo dirá. ¿Cómo se catalogará esto el día de mañana?

P. ¿Se hablará de genocidio?

R. No me atrevo a decir eso hasta que no haya una resolución formal. No hablo de cosas hasta que no están por escrito. Lo que sí que digo es que hay crímenes de guerra, porque ya hay una convención que dice que los desplazamientos lo son.

Nadie discute que Israel tenga derecho a defenderse, pero eso no es excusa para hacer lo que han hecho en Gaza. Se pueden decir las dos cosas a la vez

P. El Gobierno español es uno de los pocos de corte de izquierdas en Europa, ¿cree que aguantará la legislatura? La pregunta es pertinente sobre todo ahora, tras el caso Errejón. ¿Cómo lo valora? ¿Cree que puede perjudicar al Ejecutivo y a la izquierda en general?

R. Siempre hay que dar ejemplo. Si tú tienes a alguien dentro de una fuerza política que no lo hace acaba afectando a todo el mundo —por cierto, me alegro de que sean tan feministas ahora desde el Partido Popular. Es una actitud denigrante y reprobable y aquí lo que hay que hacer es hablar de las víctimas y estar siempre de su lado. Es muy triste ver cómo todavía las mujeres lo tenemos tan difícil y saber que estas cosas se hacen desde determinados puestos de poder. No obstante, los tiempos han cambiado porque cuando yo era joven esto no se denunciaba. Me alegro mucho de que esto suceda y de que las mujeres se animen a denunciar este tipo de actitudes, que no se pueden consentir. Es verdad no obstante que una persona no es todo un partido y cuando suceden estas cosas el presidente ha dado ejemplo cesando a los cargos y tomando medidas, algo que no pasa en el PP. De todos modos esto es un tema de Sumar, y desde ahí han sido contundentes.

Siempre hay que dar ejemplo. Si tú tienes a alguien dentro de una fuerza política que no lo hace acaba afectando a todo el mundo

P. ¿Hay suficientes mecanismos en los partidos para evitar estas situaciones?

R. Nosotros tenemos un protocolo contra los abusos sexuales dentro del partido. Somos súper estrictos con eso, pero es verdad que somos un partido con 144 años. Lo bueno es que desde Sumar se han disculpado y han reconocido que a lo mejor no tenían las herramientas suficientes. Esto les va a ayudar a reforzarlo y espero que así sea.

P. En breve Teresa Ribera se incorporará a la Comisión Europea, ¿qué papel puede jugar en una institución dominada principalmente por la derecha y condicionada por la ultraderecha?

El PP maniobra en Bruselas para bloquear la petición ciudadana para investigar el 'Protocolo de la Vergüenza' Ver más

R. Lo tendrá difícil, pero ella tiene una cualidad que no todo el mundo tiene: un perfil y un background técnico espectacular. Creo que es una de las personas más respetadas ahora mismo y eso la ha hecho llegar a ser candidata. Ha hecho grandes políticas de consenso dentro de la UE. Es verdad que estamos en el Parlamento que tenemos y con las mayorías que tenemos, pero si se lucha por las medidas que son buenas para todos con su capacidad de negociación, lo logrará.

P. El PSOE de Madrid, del que usted forma parte, está en un momento precongresual, ¿apoya a Juan Lobato? ¿Se plantea usted presentarse?

No, yo respeto muchísimo la jerarquía. Estaré con las decisiones que se tomen desde la ejecutiva federal. Yo ya fui portavoz, mi tiempo ya pasó.