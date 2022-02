Iban García del Blanco: "El PP estaba muy dopado en las encuestas, el PSOE puede ganar en Castilla y León"

Las grandes plataformas tecnológicas y la inteligencia artificial hablan sobre todo inglés, pero la negociación sobre sus reglas en la Unión Europea lo hace en español. El eurodiputado socialista Iban García del Blanco (León, 1977), ponente de la posición de la Eurocámara en varias de ellas, no lleva un reloj que le mida las pulsaciones. "Sé lo que significan los datos, si los cedo, desde luego será por algo de dinero", explica sonriendo en conversación con este periódico. El Parlamento Europeo está volcado en aprobar la regulación de un sector de enorme importancia económica (ya ahora y, en el futuro, más) y en servir como ejemplo para la protección de los derechos del ciudadano.

Pero en la Unión Europea también se habla mucho de España, primer país en acceder a los fondos europeos de recuperación que, en parte, protagonizan la campaña electoral en Castilla y León. Según él, hombre fuerte del equipo con el que Pedro Sánchez regresó al liderazgo del PSOE y el Gobierno, hay partido.

¿Cómo se ven Castilla y León y España desde Bruselas? ¿Ha cambiado mucho su perspectiva sobre los principales problemas?

No tanto sobre los problemas sino sobre cómo se ven con mayor perspectiva y sobre el peso específico que tenemos. El análisis de las prioridades se enriquece.

¿Qué peso tiene España en la Unión Europea? ¿Lidera o matiza lo que decide el eje francoalemán?

España es un gran país, por su PIB, número de habitantes, historia, contexto político en el Mediterráneo, proyección hacia América Latina… Somos un gran país y en una Europa a 27 no todo puede circunscribirse al eje Berlín París.

Hemos liderado debates como el de la respuesta al covid-19. España fue de los primeros en hablar de fondos de recuperación y estímulo económico para no volver a los errores de la crisis financiera de 2008 y 2010. Ahora somos un alumno aventajado en la UE al haber recibido el mayor índice en su gestión por parte de la Comisión Europea y el primer país en recibirlos.

Sí hay algo especial de España, que nos resta como país: tenemos una oposición, que además es parte del Partido Popular Europeo, que está constantemente trabajando contra los intereses del país, sin ir más lejos con los fondos de recuperación o en cuanto a las libertades básicas y la protección del Estado de Derecho. Son astracanadas que a nivel europeo se ven con gesto atónito.

¿Por qué es una excepción? ¿No fiscalizan otras oposiciones a sus gobiernos? ¿No llevan allí este tipo de debates?

Puede ocurrir de forma puntual, pero no una oposición sistemática, de bloqueo y boicot, ante las instituciones europeas. Además, el tono del PP en las instituciones europeas es un contrapunto con el tono general de la cámara. Hay hastío por parte del resto de partidos y también de las instituciones, que están presididas [el Parlamento Europeo y la Comisión] por personas de su partido.

¿La oposición del PP en cuanto a los fondos puede hacer que cunda la alarma en la Comisión Europea y aplique un escrutinio mayor?

No creo que vaya a ocurrir a corto plazo, pero minan la reputación de un país. Casado se rio primero de la propuesta del presidente Sánchez, luego quiso colgarse la medalla y ahora pone en la picota los fondos. Está anticipando la corrupción sobre hechos hipotéticos y eso genera estupor. Varios comisarios han contestado y, en ocasiones, han sido muy duros porque se trata de un ataque a la propia credibilidad de la Comisión Europea, que parece estar a poco tiempo de ser llamada chavista o filochavista.

¿Busca la UE poner coto a las empresas tecnológicas desde el punto de vista fiscal y de contenido? ¿Por qué no hay ninguna gran empresa europea entre las que más usamos?

La constatación es cierta: no hay ninguna de entre esas grandes plataformas que sea europea. Sólo Spotify, de origen sueco y de las más pequeñas. La mayoría son norteamericanas y han conseguido una posición de oligopolio en el mercado europeo con pingües beneficios, no sólo los que vemos sino los que tienen que ver con la recopilación de nuestros datos. Esa es la materia del desarrollo económico del futuro, por ejemplo, con la inteligencia artificial.

La UE constata que eso es un problema y analiza otros: la seguridad de nuestros datos particulares y también la seguridad nacional. Estas plataformas influyen en nuestros procesos democráticos, también los electorales. Hay prácticas que ayudan a polarizar, a generar bulos, burbujas y cámaras de eco con cada vez menos control.

Recientemente el Parlamento Europeo ha aprobado su postura sobre dos leyes importantes: la de servicios y la del mercado digital. Las dos iniciativas buscan poner reglas y obligarles a ser responsables de lo que ocurre en sus plataformas. Por ejemplo, sobre qué se puede vender, la utilización de datos no autorizados, ataques a la propiedad intelectual, la protección de nuestros menores y los anuncios personalizados que se les muestran… El reto es importantísimo: contener una realidad que a veces es muy porosa. Queremos ser la medida para el resto del mundo.

¿Cuál es su experiencia como usuario online? ¿Qué tipos de datos cede? ¿Rechaza la cookies?

Me comporto no con la suficiente responsabilidad. A veces, en nuestra vida diaria, es muy complicado tomar todas las precauciones. Ese es a veces el problema de algunas normas: exigen demasiado al usuario en una sociedad que va a mucha velocidad. Tenemos que tener mallas de protección pública que se anticipen a comportamientos no demasiado responsables.

No lleva un reloj que le mida las pulsaciones.

Tuve la tentación y se me quitó enseguida porque además sé lo que significan los datos para esas compañías. Si los cedo, desde luego, será por algo de dinero [ríe].

¿Es una utopía que las tecnológicas paguen los impuestos que deben?

Hemos avanzado. El año pasado fui uno de los ponentes de una regulación para exigir informes país por país de la gran operativa de empresas con mucho volumen de negocio. Queremos saber cuánto tributan, dónde, cuál es su número de trabajadores (ya que su márketing dice que crean muchos), con qué matrices trabajan o cómo subemplean algunas actividades.

Esa información es útil, pero también está cada vez más claro que hay medidas fiscales que sólo pueden abordarse con el músculo suficiente a nivel comunitario. Si no, no se puede domar a estas grandes empresas. Por ejemplo, en el contexto de estos fondos de recuperación se ha creado un impuesto europeo sobre plásticos. Es un buen precedente porque hay cosas que como estados-nación no hacemos bien.

Servicios públicos, la España vaciada o ganadería… son tres asuntos sobre la mesa en las elecciones de Castilla y León. ¿Qué puede hacer usted o el Parlamento Europeo?

La gran política agrícola y ganadera de nuestras sociedades está gestionada directamente por las instituciones europeas. La PAC es una historia de éxito y se está transformando en una herramienta de sostenibilidad, no sólo económica sino también medioambiental. Una de las grandes lecciones del covid es que tenemos que ser más autónomos, por ejemplo en la actividad agroalimentaria. Necesitamos la capacidad de producir nuestros propios alimentos y medicamentos.

Aborrezco el término de la “España vaciada”, aunque soy de ella. Hablaría de la España o la Europa con problemas de despoblación. No es lo mismo un territorio que siempre ha estado despoblado a un territorio como el mío, León, que no lo estaba. Europa tiene ya una agenda de cuánto quiere producir. El PIB agroalimentario en Castilla y León es de más del 10% y eso sólo de forma directa. Es un peso gigante.

Hay más debates importantes, como el de los servicios públicos. Nadie quiere ni necesita los servicios del centro de Madrid, pero sí un mínimo. Que el ciudadano no tenga que recorrer kilómetros y kilómetros para ir al médico. Que haya cartero o una entidad financiera, servicio de internet…

Hace poco me compré una manta del Val de San Lorenzo. Son muy famosas en el noroeste de España. El productor me dijo que exportaba todo lo que producía: “No encuentro gente para trabajar aquí porque nadie quiere vivir aquí”, me contaba. Cuando hablamos de abrir las urgencias rurales, o de no cerrarlas, como pasa ahora en Castilla y León, no sólo lo hacemos para las personas mayores que viven en algunas zonas sino para darle condiciones de habitabilidad de modo que otros puedan venir en el futuro. Ese es uno de los objetivos de los fondos europeos.

Cuestión de dinero.

Dinero, incentivos fiscales y, por qué no, desconcentración de instituciones. León es igual de España que Madrid, pero con una calidad de vida mejor, con todas las salvedades.

¿Los fondos europeos son justos con Castilla y León?

Más que justos, pese a los mensajes extravagantes de la campaña. En términos estadísticos puros y duros, Castilla y León es la quinta autonomía que recibe más cuando no somos la quinta en nada. Desde luego, no en población. Pero estos fondos no son para que unos territorios compitan contra otros. Son finalistas, para modernizar nuestra economía, hacerla más sostenible o fijar población.

Que nadie tenga ninguna duda: si hay proyectos atractivos, no se quedarán sin financiación. En Castilla y León la Junta está haciendo de su capa un sayo sin establecer ningún organismo que permita a pequeños inversores, emprendedores locales o incluso Ayuntamientos pequeños poder gestionar esos proyectos. Ojalá esto cambie el 13 de febrero.

¿Cómo explica que el PSOE, que ganó las últimas elecciones, esté ahora en segunda posición en todos los sondeos en una comunidad presidida por el PP desde 1987?

Es una comunidad sociológicamente diferente a otras, más conservadora. También más envejecida. Pero estamos gobernando en las principales capitales, ganamos las últimas autonómicas y las últimas generales. El PP salía muy dopado en las primeras encuestas y se está corrigiendo. Apuesto a que el PSOE también va a ganar estas elecciones.

¿Cometió el PSOE un error al desautorizar a Alberto Garzón en la polémica de las macrogranjas?

Los gobiernos son organismos colegiados. Se establecen competencias de gestión y es importante que sea el ministro en cuestión el que hable de las materias, que al menos se coordinen los mensajes. Hay cosas que pueden ser verdad pero extemporáneas. O tener muchos matices. Esto ocurre aquí. No todas las explotaciones responden a los mismos problemas.

Dicho todo esto: yo comparto el fondo de sus declaraciones. La derecha ha aprovechado un mínimo resquicio pero el debate ha sido tan adulterado que ha ido desapareciendo tal y como llegó. Todos estamos en el territorio y contra esos macroproyectos que lo que hacen es depauperar el entorno local. Crean muy poco empleo y destruyen otro, tienen un gran impacto en el medio. Pero hay que ser prudente.

Usted conoce bien la reconversión minera en León. ¿Cómo ve esa taxonomía verde y esa transición energética teniendo en cuenta los altos precios de la luz? ¿Tendrá una factura el ciudadano?

Cuando se hace una transformación importante como la energética se remueven muchas estructuras tradicionales. Una vez se ha terminado el carbón, la única solución sensata es acelerar esa transición para que la factura sea la menor posible durante el menor tiempo posible y al mismo tiempo tener previsto que los costes no los paguen los que menos tienen.

El Gobierno ha actuado fiscalmente. Personalmente tengo que decir que he pagado menos esta última parte del año que el anterior. ¡Y no por ser eurodiputado! A otras personas no le ha ocurrido lo mismo, pero a mucha gente, sí. También está el bono social, el salario mínimo, el ingreso mínimo vital y otras herramientas para que aquellos que menos tienen puedan afrontar esta situación.

¿Marcarán las elecciones en Castilla y León las dinámicas nacionales?

Depende del resultado. Se convocaron con un sobreentendido: que el PP iba a arrasar. Lo hicieron no porque en Castilla y León estuviese pasando nada sino para que Casado tuviera más opciones de cara a la Moncloa. Todo lo que no sea ese resultado probablemente influya en la dinámica nacional. Si el topetazo del PP es tan fuerte como yo lo intuyo, influirá en la situación de Pablo Casado.

Como ciudadano digo que espero que el PP aguante y no sea sobrepasado de ninguna manera, ni cerca, por la ultraderecha. Pero hay un peligro cierto.

¿Cuál es el tope de Vox y la magnitud de la amenaza?

Nadie sabe dónde está el límite. El liderazgo del PP es muy débil. Mañueco es el primer líder del PP que pierde las elecciones en 35 años. Casado también está en solfa. Lo que está claro es que, en el mejor de los resultados, el PP habrá cambiado un vicepresidente de Ciudadanos por uno de Vox. ¡Menudo negocio para los ciudadanos! Me aterra pensar que podemos tener un vicepresidente de Vox que dijo que los que llevan fular son unos julandrones o que a los negros les huele el aliento. Pero es lo que ha querido el PP. Espero que no les dé la suma. Tenemos la posibilidad de evitarlo.

Hace unos años se hablaba de un sorpasso de Unidas Podemos al PSOE que ahora parece descartado. Ahora necesitan ustedes que tenga una cierta fortaleza. ¿Cree que Yolanda Díaz puede encarnar el proyecto que permita esas alianzas institucionales?

Es necesario que haya una izquierda a la izquierda del PSOE que aglutine a una estructura que existe en la sociedad y la movilice. Todo lo que sea un candidato o candidata que sea pragmático le vendrá bien a Unidas Podemos y a la democracia española. Espero que las tensiones internas que tienen que ver con visiones intransigentes y sectarias no dinamiten el espacio. El PSOE no quiere acabar con ese espacio ni con Yolanda Díaz. Le interesa que esté fuerte porque hace tiempo que no competimos.

En el ecuador de su mandato, ¿qué indicará que ha cumplido con sus objetivos y dónde cree que estaremos, España y Castilla y León, en 2024?

España estará mucho mejor. Se habrán ejecutado ya el grueso de los fondos del plan de recuperación europeo y las medidas de estímulo. La tendencia será a menos desempleo y a un crecimiento más sostenido. También habremos avanzado en competitividad y sostenibilidad. Espero que Europa responda a esos mismos parámetros y que solucione los problemas con la huída del imperio de la ley en Polonia y Hungría, así como de algunas veleidades en Bulgaria.

También espero que Castilla y León esté gobernada por un presidente socialista, por Luis Tudanca, y podamos revertir esa tendencia que nos ha hecho perder 200.000 personas en 10 años. Que al menos podamos intentarlo. El otro día oí a Mañueco decir, consolándose, que esto de la despoblación afecta a mucha gente. Pues que se quite de ahí y deje a otros.

Estoy satisfecho con mi labor y espero que la ley de inteligencia artificial esté terminada en este debate, así como la ley sobre los datos y el avance en derechos del sector cultural.