Illa, a Junts: "Tienen que decidir si están con Cataluña o con el PP y Vox"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afeado este lunes a Junts su acercamiento al PP en el Congreso de los Diputados, avisando a los posconvergentes que "tienen que decidir si están con Cataluña o con el PP y Vox".

En una comparecencia tras la última reunión del año del Consell Executiu, Illa ha criticado a Junts, después de que el partido de Carles Puigdemont haya impulsado una iniciativa en el Congreso para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza y de que su alianza con el PP haya tumbado el impuesto a las energéticas.

Al ser preguntado por esta relación entre Junts y el PP, Illa ha recordado que, en las elecciones generales del año pasado, en Cataluña los socialistas ganaron por un amplio margen.

"Cataluña decidió en su momento de una forma muy clara y explícita que quería un gobierno progresista en España liderado por Pedro Sánchez, y que todo lo que sea apartarse de esto y generar inestabilidad es no estar en línea con lo que los ciudadanos de Cataluña decidieron", ha subrayado.

En este sentido, ha avisado al partido de Puigdemont: "Junts tiene que decidir si está con Catataluña o con el PP y Vox".

Sobre una reunión con Puigdemont

Illa ha reiterado su deseo de que Puigdemont estuviera ya en Cataluña en estas fechas navideñas: "Me gustaría que estuviera aquí y disfrutara de lo que los diputados de mi partido han votado en Madrid, que es abrir una nueva etapa y acabar con el sufrimiento que ha habido en Cataluña".

Preguntado por una eventual reunión en Bruselas con Puigdemont, el presidente catalán no la ha descartado.

"Si en algún momento me reúno o decido reunirme con el señor Puigdemont, daré los detalles en el momento en que lo decida, tiene mi respeto como máximo responsable de una formación que tiene el segundo grupo en el Parlament", ha remarcado.

"Los presupuestos no me quitan el sueño"

Al hacer balance sobre sus primeros meses como presidente de la Generalitat, ha destacado que "ha ido mejor de lo que pensaba" y ha quitado hierro a la demora en la aprobación de los presupuestos catalanes.

"No tiro cohetes, pero se ha asentado la apertura de una nueva etapa en Cataluña. Se han puesto en marcha cuestiones a las que doy importancia, en materia de reformas de políticas públicas. Estoy satisfecho de los consellers, estos meses se ha hecho trabajo en la buena dirección", ha indicado el president, que ha considerado "prematuro" hacer una valoración más extensa de su gestión.

En cuanto a los presupuestos, que el Govern se ha visto obligado a prorrogar por la imposibilidad de llegar a un acuerdo con ERC y Comuns, ha asegurado que es una prioridad de su gobierno pero que no le "quita el sueño".

Según Illa, "es normal" que todavía estén negociando las cuentas porque "ha habido calendarios congresuales de otras formaciones que no han creado las condiciones" para poder abordar la negociación a fondo.

"Es importante, pero no me inquieta, ni me quita el sueño, ni lo calificaría de urgente", ha indicado el president, que ha explicado que en enero la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, se reunirá con partidos y agentes sociales para avanzar en la negociación.

Asimismo, ha señalado que tiene previsto reunirse con el nuevo líder de ERC, Oriol Junqueras, a principios de año.

Sin embargo, ha garantizado que el Govern "hará todo lo que tenga que hacer" y que tendrá "generosidad" para lograr los presupuestos, a la vez que ha pedido al resto de grupos que no tengan "una actitud obstruccionista".

Sobre las perspectivas para 2025, el presidente catalán se ha mostrado optimista, a pesar del complicado contexto internacional, y ha asegurado que el próximo año habrá "buenas oportunidades para Cataluña" y ha instado a "estar atentos" a para aprovecharlas