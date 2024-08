Puigdemont reaparece en vídeo y reconoce que la investidura de Illa "es fruto de decisiones legítimas"

15:14 h

El expresident catalán Carles Puigdemont ha reaparecido en un vídeo grabado supuestamente en Waterloo en el que ha afirmado que "se ha abierto una nueva etapa en Cataluña" y que el pacto entre ERC, Comuns y PSC para investir a Illa no es la circunstancia más favorable pero que "es fruto de decisiones legítimas".

Además, afirma que deseaba entrar en el Parlament para hablar y debatir pero que, con el dispositivo policial, hacerlo podría haber supuesto su detención segura. "No quería entregarse a una autoridad judicial que no es competente para perseguirnos por ejercer el derecho de autodeterminación, no tienen ningún interés de hacer justicia", afirma.

Puigdemont explica que, una vez observa que no puede entrar en la cámara, el objetivo pasa a ser intentar volver a su residencia de Waterloo. "El Estado español no se comporta de forma democrática cuando permite que jueces del Tribunal Supremo se burlen de las leyes que aprueba su parlamento", ha denunciado el expresident de la Generalitat.

Además acusa "a un gobierno catalán que se había acabado el tiempo" de colaborar con España para detenerle, algo que "no se esperaba". "La represión se está encarnizando contra personas concretas. Criminalizar una manifestación no violenta y perseguir a los responsables del acto como si fueran delincuentes lo podíamos esperar del gobierno de Mariano Rajoy, pero no de nuestro gobierno", ha señalado Puigdemont.