Sánchez insta a resistir frente a una derecha tradicional que "copia a la ultraderecha"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en el vídeo navideño del partido en Galicia, donde el líder autonómico, Alfonso Rueda, dirige un coro de los populares cantando villancicos: "Este concierto sí que suena bien".

Esta referencia al concierto económico catalán, es una de las numerosas alusiones de esta felicitación navideña del PPdeG.

El vídeo comienza con Rueda en el camerino recibiendo una videollamada de Mariano Rajoy en la que este, con una botella plástica de agua en la mano, le dice que hay un tapón en la entrada: "No sé si llegaré a tiempo".

En octubre, el expresidente del Gobierno divirtió a los asistentes al Foro La Toja al reflexionar sobre si la UE regula en exceso, lo que entonces ejemplificó con la normativa que obliga a que los tapones no se despeguen de las botellas de plástico: "Estaba con una botellita de estas y veía que no había manera de quitarlo, empecé a beber y me puse hecho un circo".