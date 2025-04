Cuerpo viaja a Washington para reunirse con autoridades estadounidenses en plena guerra comercial

12:40 h

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, considera que el problema de España y de Europa es la falta de una estrategia para afrontar la inmigración o para proteger las fronteras: “Estamos un poquito al pairo” ha dicho al tiempo que ha anunciado que intentarán recurrir el reparto de menores entre las comunidades autónomas.

Así lo ha expresado durante su participación en el ciclo ‘Vecinos y amigos’, organizado por Heraldo de Aragón, en Zaragoza, donde también se ha pronunciado sobre financiación autonómica, política nacional y el papel de las universidades privadas.

A su juicio, España “no tiene estrategia migratoria” ni la ha tenido en el pasado, y ha insistido en que la llegada de migrantes por aeropuertos supera con creces la que se produce por la ruta canaria.

Según ha explicado, el foco actual en Canarias responde más a una “estrategia de desviar la atención” que a la magnitud real del problema, pues “el 90 por ciento de lo que entra no entra por Canarias, entra por los aeropuertos”.

En cuanto a los menores migrantes no acompañados ha reconocido que sí suponen un reto específico, pero ha advertido de que se está haciendo política con ellos: “El problema no son los menores no acompañados; el problema es la masa de migración que viene, que nadie sabe ni cómo pararla ni dónde va a acabar”.